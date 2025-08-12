Loạt MPV đua giảm giá tại Việt Nam: Từ 'vua doanh số' đến các xe bán ít hơn đều giảm, có mẫu đỡ tiền lăn bánh hơn 80 triệu đồng

Phân khúc MPV cỡ nhỏ đang là "điểm nóng" của thị trường ô tô Việt Nam sau sự xuất hiện của VinFast Limo Green, trước đó là MG G50. Cũng trong thời điểm này, hàng loạt mẫu MPV vốn đang án ngữ trong phân khúc cũng nhận được sự quan tâm lớn của người tiêu dùng. Nhiều hãng đang duy trì các chương trình ưu đãi giá trị cao nhằm thu hút khách hàng.

Mitsubishi Xpander

Một trong những mẫu xe được quan tâm lớn sau sự xuất hiện của VinFast Limo Green là Mitsubishi Xpander. Trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi liệu mẫu xe này có thể tiếp tục ngồi ổn ngôi vương phân khúc hay không. Kết thúc 6 tháng đầu năm, Mitsubishi Xpander là mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam với 8.187 xe, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là mẫu MPV bán chạy nhất Việt Nam. Ảnh: Đại lý Mitsubishi

Tháng 8, các phiên bản Xpander (gồm cả Xpander Cross) đều được hỗ trợ 50% trước bạ. Với Xpander, các bản được tăng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 15-20 triệu đồng, bản AT Premium có thêm bảo hiểm thân vỏ trị giá 9 triệu đồng và camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng. Việc được tặng thêm bảo hiểm thân vỏ là điểm mới so với chương trình khuyến mãi tháng 7.

Trong khi đó, bản MT có năm sản xuất 2024, được tặng thêm camera lùi. Như vậy, chi phí lăn bánh một chiếc Xpander tiết kiệm từ 45 triệu - 82 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Với Xpander Cross, khuyến mãi ngoài 50% trước bạ còn có thêm phiếu nhiên liệu 20 triệu đồng và camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng, tổng ưu đãi 75 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross/Avanza Premio

Tháng 8, Toyota áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm thân vỏ cho Veloz Cross và Avanza Premio. Giá trị giảm trừ 64,7 - 69,3 triệu đồng với Avanza Premio, và 72,7 - 75 triệu đồng với Veloz Cross.

Đối thủ Toyota Veloz Cross cũng không chịu kém cạnh. Ảnh: Đại lý Toyota

Toyota từng kỳ vọng Veloz Cross sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Xpander. Tuy nhiên, dù đã chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước, mẫu xe này vẫn chưa thể đe dọa vị thế của Xpander trong phân khúc.

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV cỡ nhỏ duy nhất hiện nay sử dụng động cơ xăng lai điện. Sắp tới, phân khúc MPV nói chung sẽ đón nhận một mẫu xe PHEV, nhưng nằm ở phân khúc cạnh tranh với Kia Carnival, GAC M8 và Volkswagen Viloran.

Với lợi thế sử dụng động cơ hybrid, Suzuki XL7 cũng có vị thế riêng trong phân khúc. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để có doanh số thực sự đe dọa đối thủ. Ảnh: Đại lý Suzuki

Suzuki áp dụng chính sách ưu đãi khác nhau tùy vào số VIN của xe. Khách mua xe VIN 2024 được tặng 100% lệ phí trước bạ, tương đương 60 triệu đồng. Khách mua xe VIN 2025 được tặng 50% trước bạ, tương đương 30 triệu đồng.

Dù mới bán được 1.193 xe từ đầu năm, Suzuki XL7 vẫn nằm trong top 3 xe hybrid bán chạy.

Honda BR-V

Như nhiều đối thủ khác, Honda BR-V được giảm 50% lệ phí trước bạ và tặng một năm bảo hiểm thân vỏ. Mức hỗ trợ 31-35,3 triệu đồng, tùy phiên bản.

Dù chính sách chính hãng chỉ tặng 50% trước bạ, song các đại lý có thể tặng thêm. Có đại lý đưa mức giảm lên tới 45 triệu, còn tặng thêm nhiều quà tặng trị giá thêm vài chục triệu nữa tùy phiên bản. Ảnh: Đại lý Honda

Honda BR-V không phải mẫu MPV quá nổi bật trong phân khúc khi có những cái bóng quá lớn như Xpander, Veloz Cross. Xét theo điều đó, việc bán được 1.994 xe sau 6 tháng năm 2025 cũng không phải quá tệ với mẫu xe này.

Hyundai Stargazer

Tương tự, Hyundai Stargazer cũng được giảm tối đa 50% lệ phí trước bạ. Do đây là mức giảm tối đa, giá bán mới thực tế sẽ tùy thuộc vào chính sách của từng đại lý.

Hyundai Stargazer có thể sẽ sớm được bổ sung bản 2025. Ảnh: Hyundai

So với Honda BR-V, mẫu MPV của Hyundai còn có doanh số kém hơn, khi chỉ bán được 1.742 xe sau 6 tháng năm 2025, mặc dù có giá bán thấp hơn hẳn. Điều đó cho thấy, giá bán không phải là vấn đề của Stargazer.

Kia Carens

Không nằm ngoài cuộc chơi, Kia Carens cũng đang nhận được ưu đãi giảm giá. Mức giảm tới 35 triệu đồng tùy phiên bản. Sau khi áp dụng khuyến mãi, giá thực tế của xe chỉ còn từ 599 triệu đồng.

Kia Carens đã được "tinh gọn" lại các phiên bản. Ảnh: Đại lý Kia

Đối thủ mới khiến cuộc đua thêm nóng

Ngoài những cái tên quen thuộc nêu trên, trong tháng 8 này, thị trường MPV chính thức đón nhận một mẫu xe mới mang tên VinFast Limo Green. Mẫu xe này được nhiều chuyên gia đánh giá có khả năng làm lung lay ngôi vị dẫn đầu phân khúc của Mitsubishi Xpander.

Lợi thế của xe điện nằm ở chi phí vận hành thấp - yếu tố quan trọng với khách hàng kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt, Limo Green được miễn phí sạc tại hệ thống V-GREEN, giúp tài xế giảm gần như toàn bộ chi phí nhiên liệu. Ngoài ra, vì là xe điện, khách mua VinFast Limo Green còn tiết kiệm được 100% trước bạ.

Nhận định về điều này, trong chương trình Trên Ghế, chuyên gia Đinh Văn Nam nhận định: "Chính sách miễn phí sạc pin của VinFast đến năm 2027 mang lại động lực lớn cho những người kinh doanh dịch vụ vận tải. Đối với xe điện, trước đây nhiều người còn hoài nghi. Nhưng hiện nay, họ đã có vài năm, thời gian đủ dài để kiểm chứng chất lượng. Bây giờ chính là thời điểm chín muồi để xe điện bùng nổ. Thị trường xe điện trước đây chỉ thiếu một điều để bùng nổ là sản phẩm. Nhưng sự xuất hiện của VinFast Limo Green sẽ đẩy Xpander vào thế khó".

Do đó, dù Limo Green có giá cao hơn Xpander Premium, tính chi phí lăn bánh vẫn thấp hơn (771,5 triệu so với 759,5 triệu đồng). Chưa kể chi phí "nhiên liệu" tới hết tháng 6-2027 của Limo Green chỉ là 0 đồng, trong khi ước tính Xpander Premium là 171,6 triệu.

Các mẫu xe MPV là lựa chọn lý tưởng cho các xe gia đình. Do đó, các mẫu xe trong nhóm này chiếm một vị trí quan trọng trong các đề cử xe gia đình. Trong khuôn khổ Car Choice Awards 2025, hạng mục “Xe cho Gia đình” vốn quen thuộc nay được chia nhỏ theo tầm giá, sát hơn với nhu cầu thực tế của các hộ gia đình ở từng mức thu nhập và thói quen sử dụng xe khác nhau. Do đó, các mẫu xe MPV trên, bao gồm cả mẫu mới ra mắt như VinFast Limo Green, hoàn toàn có cơ hội trở thành một trong những gương mặt sáng giá.