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Loạt dự án tỷ USD sắp "thức giấc": Doanh nghiệp nào hưởng lợi?

Ngọc Điệp
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Việt Nam đẩy nhanh triển khai hàng loạt dự án trọng điểm như Lô B - Ô Môn, Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng 2B, Khánh Mỹ - Đầm Dơi và Cá Voi Xanh tạo nguồn công việc liên tục cho giai đoạn 2026-2030.

Loạt dự án tỷ USD sắp "thức giấc": Doanh nghiệp nào hưởng lợi? - Ảnh 1.

Theo báo cáo của Kafi Research, nguồn cung năng lượng trong nước đang chịu áp lực khi các mỏ dầu khí truyền thống suy giảm.

Quy mô thị trường thượng nguồn dầu khí Việt Nam được dự báo tiếp tục mở rộng với CAGR 5,57% giai đoạn 2026 - 2031 và chỉ số IIP ngành khai thác dầu khí tăng trưởng mạnh đạt 17,21% trong quý 2/2026, cho thấy hoạt động thượng nguồn đang bước vào chu kỳ đẩy mạnh tăng trưởng sau nhiều năm suy giảm đầu tư và sản lượng.﻿

Theo số liệu được Kafi Research dẫn từ Petrovietnam, sản lượng dầu thô của Việt Nam giảm từ 18,7 triệu tấn năm 2015 xuống còn 9,64 triệu tấn năm 2025, tương đương mức giảm khoảng 48%. Sản lượng khí khô cũng giảm gần 49%, từ 10,67 tỷ m³ xuống 5,5 tỷ m³ trong cùng giai đoạn.

Trong khi đó, IEA dự báo nhu cầu dầu và khí vẫn duy trì ở mức cao trong trung hạn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu điện nền, đặc biệt tại các nền kinh tế châu Á đang tăng trưởng nhanh, điều này thúc đẩy Việt Nam đẩy nhanh triển khai hàng loạt dự án trọng điểm như Lô B - Ô Môn, Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng 2B, Khánh Mỹ - Đầm Dơi và Cá Voi Xanh tạo nguồn công việc liên tục cho giai đoạn 2026-2030.

Loạt dự án tỷ USD sắp "thức giấc": Doanh nghiệp nào hưởng lợi? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, dự án Cá Voi Xanh hiện vẫn đang chờ tháo gỡ các vấn đề thương mại để tiến tới FID, do đó, thời điểm khai thác dòng khí đầu tiên chưa được xác định rõ ràng và nhiều khả năng sẽ phải lùi sang giai đoạn sau năm 2030.

Kafi Research cho rằng chuỗi dự án mới giúp bù đắp sản lượng suy giảm từ các mỏ hiện hữu cũng như mở ra chu kỳ đầu tư dài hạn, tạo nền tảng tăng trưởng cho toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí.﻿

Dựa trên tiến độ các dự án trọng điểm, Kafi dự đoán mức độ hưởng lợi trong chuỗi dầu khí sẽ phân hóa rõ cả về quy mô lẫn thời điểm ghi nhận trong năm 2026.

Trong năm 2026, PVD hưởng lợi rõ nét nhờ có nguồn việc rõ ràng từ các chiến dịch khoan trong nước, PV DRILLING I khoan 3 giếng tại cụm mỏ Sư Tử trong 249 ngày, còn PV DRILLING VIII thực hiện 6 giếng tại Kình Ngư Trắng trong 267 ngày.

Ngoài ra, PVD thuê hai giàn jack-up THOR và Gunnlod của Borr Drilling để khoan tại Lô 15-1 và Hải Sư Đen giúp bổ sung công suất và tăng doanh thu dịch vụ khoan. PVB thực hiện các hợp đồng bọc ống liên quan đến Lô B – Ô Môn trị giá khoảng 426 tỷ đồng trong 2026 cùng các dự án tiềm năng như Lạc Đà Vàng, Đại Hùng Nam, Sư Tử Trắng 2B.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, PVS chuyển hóa các backlog dần thành doanh thu nhờ các gói EPCI dự án Lô B - Ô Môn, Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng 2B và Khánh Mỹ - Đầm Dơi cùng nhiều dự án tiềm năng đang trong giai đoạn thăm dò.

Ở trung nguồn, động lực tăng trưởng đối với GAS và PVT trong 2026 – 2027 đến từ chuỗi điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4 vận hành thương mại đầu 2026 tạo nguồn cầu LNG mới khoảng 1.2 triệu tấn/năm, hỗ trợ GAS gia tăng sản lượng nhập và phân phối qua kho Thị Vải cũng như giúp tăng công suất vận chuyển LNG cho PVT, và Lô B – Ô Môn với 5 tỷ m³ khí/năm và các nguồn khí mới như Sư Tử Trắng 2B, Khánh Mỹ - Đầm Dơi sẽ mở rộng dư địa tăng trưởng từ 2027 trở đi.

Đối với BSR, sự hưởng lợi trong 2026 nhờ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước duy trì tích cực, nhà máy lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định sau giai đoạn bảo dưỡng tổng thể và crackspread duy trì mức cao, bên cạnh đó, việc triển khai nâng cấp mở rộng Dung Quất lên khoảng 7.6 triệu tấn/năm mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho doanh nghiệp.﻿

Loạt dự án tỷ USD sắp "thức giấc": Doanh nghiệp nào hưởng lợi? - Ảnh 3.
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