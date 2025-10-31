Loạt dự án lớn của Vingroup tại quê nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng “cấp tốc” được giải phóng mặt bằng

Sáng 30/10, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để nghe báo cáo tình hình, tiến độ xử lý các kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn Vingroup.

Tập đoàn Vingroup hiện là một trong các doanh nghiệp có tổng mức đầu tư lớn vào tỉnh Hà Tĩnh, với loạt dự án trọng điểm như: Dự án đầu tư Nhà máy Sản xuất Pin Vines Vũng Áng; Dự án đầu tư sản xuất và thương mại công nghệ pin Lithium; Dự án Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng…

Tại cuộc họp, Vingroup đã báo cáo tiến độ xử lý các kiến nghị của Vingroup về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án trong Khu công nghiệp Vinhomes; đề xuất mở rộng quỹ đất công nghiệp tại Khu kinh tế Vũng Áng; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung; đảm bảo hạ tầng cấp điện, cấp nước tại lô CN4, CN5…

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong việc hỗ trợ nhà đầu tư và yêu cầu tiếp tục huy động hệ thống chính trị vào cuộc để thúc đẩy tiến độ các dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì cuộc họp.

Bí thư đề nghị triển khai hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng theo tiến độ đã xác định; nghiên cứu phương án ứng trước kinh phí bồi thường bảo đảm tính pháp lý; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn thủ tục cấp phép, đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ dự án. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh thủ tục đầu tư; rà soát quỹ đất công nghiệp, xử lý các dự án chậm triển khai tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Đối với Trung tâm Logistics Sơn Dương và Bến cảng quốc tế Sơn Dương, Văn phòng Tỉnh ủy rà soát, báo cáo để xin ý kiến Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. UBND phường Vũng Áng được yêu cầu khẩn trương xử lý hồ sơ chuyển nhượng đất, đảm bảo bàn giao khoảng 124 ha đất sạch trước 30/12/2025.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Hà Tĩnh và CTCP Cấp nước Hà Tĩnh phối hợp nhà đầu tư đảm bảo cấp điện, cấp nước ổn định, đồng thời rà soát phương án đấu nối tránh lãng phí.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cơ quan cần tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, còn Vingroup phải phối hợp chặt chẽ, cung cấp hồ sơ đầy đủ và kịp thời phản ánh khó khăn, để được hỗ trợ, đảm bảo các dự án triển khai đúng tiến độ và hiệu quả.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sinh ngày 5/8/1968, ông sinh ra và lớn lên ở Hà Nội tuy nhiên quê gốc tại Lộc Hà, Hà Tĩnh. Bố ông là ông Phạm Nhật Quang (bí danh: Phạm Dương, người xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cũ) là một quân nhân, phục vụ trong lực lượng Không quân của Quân đội nhân dân Việt Nam.



