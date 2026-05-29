Nhận tiền để "tạo điều kiện" cho cơ sở tư nhân sai phạm

Sáng nay (29/5) TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 16 bị cáo phạm tội trong vụ án “nhận hối lộ để cấp phép hành nghề y, dược tư nhân”, xảy ra tại Sở Y tế Hà Nội.

Các bị cáo, gồm: Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội); Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân); Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân); Đỗ Thị Hương (SN 1988, chuyên viên); Nguyễn Thị Huy (SN 1968, cán bộ); Vũ Việt Phong (SN 1972, cán bộ); Đỗ Đình Long (SN 1995, chuyên viên); Vũ Thị Bích Ngọc (SN 1962, cán bộ hưu trí); Ngô Thị Hồng Phương (SN 1969, chuyên viên Văn phòng); Nguyễn Đình An (SN 1985, nhân viên Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội); Đỗ Doãn Tiến (SN 1977, lái xe); Nguyễn Thị Bích (SN 1984, trú tại xã Thuận An, Hà Nội); Bùi Lan Anh (SN 1985, dược sỹ, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội); Trần Thị Chiến (SN 1988, trú phường Xuân Phương, Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 1978, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội); Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1975, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội)..., bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Nhận hối lộ” hoặc “Môi giới hối lộ”.

Cáo trạng xác định, Phòng Quản lý hành nghề y - Sở Y tế Hà Nội, dược tư nhân có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trong việc quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật: cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thành lập các đoàn trực tiếp đi thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở tư nhân về việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) và cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, do nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân ở Hà Nội thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, đại diện các cơ sở tư nhân này đã chủ động liên hệ với đối tượng môi giới làm dịch vụ xin cấp với giá 15-20 triệu đồng một Giấy chứng nhận GPP; từ 30-50 triệu đồng cho một Giấy chứng nhận GDP; từ 60-70 triệu đồng cho Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Các đối tượng môi giới móc nối, liên hệ, với cán bộ của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân để đưa tiền và thỏa thuận “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm để các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh.

Các bị cáo Đỗ Doãn Tiến, Đỗ Đình Long, Nguyễn Thị Huy, Bùi Lan Anh và Nguyễn Thị Bích.

Cựu Phó phòng thuộc Sở Y tế 79 lần nhận tiền qua tài khoản của lái xe

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, từ 2019 - 2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội đã nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Huy và Đỗ Đình Long với vai trò là thành viên Đoàn thẩm định, từ tháng 3/2022 - 12/2024, Huy trực tiếp nhận tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Thị Bích, Bùi Lan Anh và Vũ Thị Bích Ngọc để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc.

Bị cáo Đỗ Đình Long bị cáo buộc trực tiếp nhận gần 320 triệu đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.

Đáng chú ý, cáo trạng thể hiện, bị cáo Đỗ Doãn Tiến, lái xe cho đoàn thẩm định và Ngô Thị Hồng Phương, nhân viên bộ phận một cửa của Sở Y tế, là trung gian, nhận tiền từ môi giới để chuyển cho các thành viên trong đoàn thẩm định trước khi họ kiểm tra thực tế.

Bị cáo Phương được trả công 500.000 đến 1 triệu đồng cho mỗi lần "hỗ trợ". Tổng tiền đã nhận bị cáo buộc là 180 triệu đồng. Còn ông Tiến chủ động bớt lại vài chục triệu đồng cho riêng mình.

Đối với các trưởng, phó phòng gồm Tô Tử Anh, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, thừa nhận đã cầm tổng gần 1,4 tỷ đồng từ các "cò". Trong đó, người nhận nhiều nhất là phó phòng Tô Tử Anh với hơn 1,3 tỷ đồng (79 lần nhận gián tiếp qua tài khoản của lái xe riêng).

Các bị cáo làm dịch vụ môi giới bị xác định đã nhận 8,67 tỷ đồng của 686 cơ sở y, dược tư nhân để chạy giấy phép, móc nối cán bộ. Qua đó, số tiền họ bớt lại hưởng riêng khoảng 850 triệu đồng.

Riêng hai “cò” Nguyễn Thị Bích và Bùi Lan Anh nhận tổng 5,2 tỷ đồng của 473 cơ sở. Họ không chỉ trực tiếp thu tiền mà còn phân phối lại cho các môi giới khác hoặc trực tiếp đưa cho cán bộ Sở Y tế.

Các “cò” Nguyễn Thị Thu Hoài hay Nguyễn Thị Hải Yến còn tư vấn cho các phòng khám cách thức sắp xếp hồ sơ, trang trí cơ sở sao cho "đối phó" được với việc thẩm định, đồng thời trực tiếp làm các phong bì đề rõ tên người nhận là các cán bộ. Do đó, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa đến khi thẩm định và ký duyệt đều bị các nhóm môi giới và cán bộ biến thành một chuỗi dịch vụ có thu phí bất hợp pháp.