Xử phạt Facebooker thường xuyên chia sẻ bài viết của Lê Trung Khoa

Thanh Hà
|

Công an TP Hà Nội vừa xử phạt người đàn ông thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết từ trang tin do đối tượng truy nã Lê Trung Khoa tạo lập, quản lý và sử dụng để đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc tình hình trong nước.

Xử phạt Facebooker chia sẻ thông tin sai sự thật về Lê Trung Khoa tại Hà Nội - Ảnh 1.

Công an làm việc với ông Đ.

Công an xã Hoài Đức, TP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.Đ (SN 1983, trú tại thôn Dậu, xã Hoài Đức) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hoài Đức phát hiện ông Đ. đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc tình hình trong nước từ trang tin do đối tượng truy nã Lê ơi Trung Khoa tạo lập, quản lý và sử dụng.

Qua quá trình làm việc, xác định ông Đ. đã có hành vi chia sẻ thông tin từ nguồn chưa được kiểm chứng, vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội và cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Ngoài ra tài khoản này còn đăng tải bài viết, hình ảnh sử dụng công nghệ AI ghép ảnh có nội dung giả mạo, sai sự thật, gây hiểu nhầm về hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.

Tại cơ quan Công an, N.V.Đ đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp cận, đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Cơ quan Công an cho biết, các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

