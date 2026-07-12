Loạt con giáp có ngày Chủ nhật (12/7) như ý

Tử vi 12 con giáp ngày 12/7/2026 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.

1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Ngày Chủ Nhật trọn vẹn để bạn nghỉ ngơi. Hãy tạm gác lại mọi suy nghĩ về công việc và các dự án chưa hoàn thành để đầu tư thời gian tái tạo lại năng lượng tinh thần.

Tài lộc: Tình hình tài chính duy trì ở mức ổn định. Bạn có xu hướng chi tiêu một khoản nhỏ cho việc ăn uống hoặc mua sách báo giải trí tại nhà.

Tình duyên: Mối quan hệ lứa đôi tiến triển êm đẹp. Người độc thân có cơ hội kết nối lại với một người bạn cũ, mang lại những cuộc trò chuyện rất thú vị.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Một vài ý tưởng dọn dẹp, F5 lại không gian sống hoặc góc làm việc tại nhà thôi thúc bạn hành động. Sự ngăn nắp giúp bạn có thêm nguồn cảm hứng mới cho tuần tới.

Tài lộc: Có phần hao hụt do các khoản chi phí phát sinh cho việc mua sắm đồ dùng gia đình hoặc tân trang nhà cửa. Hãy cân đối lại ngân sách.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ấm áp, bình yên. Bạn và người ấy thích cùng nhau chuẩn bị bữa cơm cuối tuần thay vì chen chúc ở những nhà hàng đông đúc.

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Bạn vẫn có thói quen suy nghĩ về công việc ngay cả trong ngày nghỉ. Một vài ý tưởng đột phá có thể vô tình nảy đến, hãy ghi chép lại ngay vào điện thoại.

Tài lộc: Khá sáng sủa. Bạn có khả năng nhận được một vài tin tức tốt lành liên quan đến tiền bạc hoặc một món quà nhỏ từ người thân trong gia đình.

Tình duyên: Đào hoa nở rộ với người độc thân. Sự tự tin và phong thái cởi mở giúp bạn dễ dàng gây ấn tượng tốt trong các cuộc gặp gỡ, làm quen.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Bạn chủ động tách biệt bản thân khỏi các nhóm chat công việc. Đây là ngày để bạn hoàn toàn thả lỏng và nuông chiều bản thân sau một tuần bận rộn.

Tài lộc: Tài chính an toàn, ổn định. Bản tính cẩn trọng giúp bạn kiểm soát tốt các khoản thu chi, không có nhu cầu mua sắm tùy hứng.

Tình duyên: Tình cảm chuyển biến rất tốt đẹp. Sự quan tâm thấu hiểu và những cử chỉ tinh tế của bạn khiến đối phương cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Bạn có xu hướng đứng ra làm trưởng nhóm tổ chức các hoạt động vui chơi, tụ họp cho gia đình hoặc bạn bè. Tuy nhiên, hãy lắng nghe ý kiến chung thay vì tự ý quyết định.

Tài lộc: Cần kiềm chế thói quen chi tiêu "vung tay quá trán" trong các cuộc vui. Tránh vì một chút sĩ diện nhất thời mà khiến ví tiền thâm hụt.

Tình duyên: Hạn chế tính cách áp đặt hay kiểm soát lên nửa kia. Hãy để đối phương thoải mái bày tỏ sở thích cá nhân để ngày nghỉ thêm trọn vẹn.

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Tinh thần trách nhiệm cao khiến bạn đôi khi khó thả lỏng hoàn toàn, đầu óc vẫn lo lắng về kế hoạch tuần tới. Hãy học cách cân bằng và cho bản thân nghỉ ngơi thực sự.

Tài lộc: Tình hình tài chính khá khả quan nhờ thói quen chi tiêu có kế hoạch từ trước. Bạn hoàn toàn chủ động trước các khoản chi sinh hoạt.

Tình duyên: Mối quan hệ lứa đôi cần thêm chút lãng mạn. Một lời khen ngợi ngọt ngào hay một hành động quan tâm nhỏ sẽ giúp hâm nóng tình cảm rất tốt.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Tinh thần tự do thôi thúc bạn đổi gió. Một chuyến dã ngoại ngắn ngày hoặc ra ngoại ô sẽ giúp bạn giải tỏa áp lực tâm lý và lấy lại năng lượng rất nhanh.

Tài lộc: Tiền bạc có dấu hiệu hao hụt nhanh do bạn chi tiêu khá thoáng tay cho các hoạt động trải nghiệm, di chuyển hoặc vui chơi giải trí.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ngập tràn tiếng cười. Sự lạc quan, vui vẻ của bạn truyền năng lượng tích cực cho người ấy, giúp cả hai có nhiều kỷ niệm đẹp.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Ngày hôm nay bạn có xu hướng muốn ở một mình trong không gian yên tĩnh để đọc sách, nghe nhạc hoặc ngủ bù nhằm hồi phục sức khỏe.

Tài lộc: Tài chính ổn định, không có biến động lớn. Các kế hoạch quản lý chi tiêu thông minh trước đó đang phát huy tác dụng bảo vệ ví tiền của bạn.

Tình duyên: Tiến triển chậm rãi nhưng sâu sắc. Cuối ngày, những cuộc trò chuyện chân thành về dự định tương lai sẽ giúp hai bạn thêm gắn kết.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Các mối quan hệ bạn bè, xã giao tiến triển tốt đẹp. Bạn có thể nhận được lời mời tham gia một buổi tiệc hoặc cuộc họp mặt ấm cúng từ những người bạn lâu năm.

Tài lộc: Ở mức trung bình, thu chi giữ ở thế cân bằng. Bạn biết cách phân bổ chi phí cho hoạt động giải trí mà không phạm vào tiền tích lũy.

Tình duyên: Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết giao với những đối tượng mới có cùng tần số hoặc gu sống. Hãy cởi mở hơn.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Bạn có thể dành một chút thời gian rảnh để tự học, đọc sách bổ sung kiến thức chuyên môn hoặc tìm hiểu một lĩnh vực mới để nâng cấp bản thân.

Tài lộc: Vững vàng và rủng rỉnh. Khả năng kiểm soát tài chính xuất sắc giúp bạn hoàn toàn an tâm, không phải lo lắng về các khoản chi phát sinh.

Tình duyên: Tình cảm gia đình, lứa đôi viên mãn. Sự nghiêm túc, chu đáo và trách nhiệm của bạn luôn mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho đối phương.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Bạn thích tham gia vào các hoạt động tình nguyện, cộng đồng hoặc hội nhóm có chung lý tưởng để mở rộng thế giới quan và kết thêm bạn mới.

Tài lộc: Tài chính giữ ở mức bình ổn. Bạn không có nhu cầu mua sắm nhiều vật chất mà chú trọng đầu tư vào các giá trị tinh thần hoặc trải nghiệm.

Tình duyên: Các cặp đôi thấu hiểu, đồng điệu và tôn trọng lý tưởng sống của nhau. Người độc thân dễ kết bạn với những người có tư duy độc lập.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Một ngày tuyệt vời để bạn nghỉ ngơi trọn vẹn hoặc tham gia các hoạt động nghệ thuật, sáng tạo nhẹ nhàng để nuôi dưỡng tâm hồn.

Tài lộc: Ở mức chấp nhận được. Tránh nghe theo những lời rủ rê đầu tư rủi ro hoặc tham gia các trò chơi mang tính chất may rủi trong ngày Chủ Nhật.

Tình duyên: Bạn có xu hướng lãng mạn hóa tình yêu và kỳ vọng quá nhiều vào đối phương. Hãy nhìn nhận thực tế hơn để tránh những hụt hẫng không đáng có.

* Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!