Binh lính Ukraine mất tích ở tiền tuyến

Theo Focus.ua ngày 2/11, các quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới hạng nặng độc lập số 125, khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu gần các khu định cư Poltavka và Olhivske ở hướng Zaporizhia, đã mất liên lạc với bộ chỉ huy và hiện được coi là mất tích, bị thương hoặc đã tử vong.

Bộ Tư lệnh Lữ đoàn 125 đã ra tuyên bố chính thức về tình hình này, nói rằng những binh sĩ mất tích gần Poltavka và Olhivske thuộc quyền chỉ huy của một đơn vị khác.

“Tại hướng Zaporizhia, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu gần Poltavka và Olhivske nằm dưới quyền chỉ huy hoạt động của một đơn vị quân sự khác và hành động theo mệnh lệnh của bộ chỉ huy liên quan”, tuyên bố cho biết.

Bộ chỉ huy Lữ đoàn 125 cũng làm rõ rằng họ không tham gia lập kế hoạch hay điều hành hoạt động, nên không có thẩm quyền can thiệp vào quá trình ra quyết định.

Ban lãnh đạo lữ đoàn xác định việc làm rõ hoàn cảnh vụ việc là nhiệm vụ ưu tiên. Cuộc điều tra đang được tiến hành với sự phối hợp của các cơ quan quân sự khác.

Ngoài ra, bộ chỉ huy cam kết sẽ thiết lập liên lạc thường xuyên với gia đình các quân nhân mất tích, tử trận hoặc bị thương, nhằm tránh thiếu thông tin và đảm bảo tính minh bạch trong trao đổi.

“Tới đây, để ngăn chặn việc mất liên lạc giữa gia đình các quân nhân đã tử trận, mất tích hoặc đang điều trị, chúng tôi sẽ duy trì kết nối thường xuyên với các đơn vị có trách nhiệm trong lữ đoàn”, tuyên bố nhấn mạnh.

Tuy nhiên, người dân Ukraine bày tỏ phẫn nộ trước tình hình này, cho rằng chỉ huy đơn vị đang né tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho “một đơn vị khác”.

Trước đó, vào tháng 9, Lữ đoàn 125 từng dính một vụ bê bối khi 24 binh sĩ tự nguyện rời đơn vị do sắp bị điều sang một tiểu đoàn xung kích. Một trong số họ cho biết, đơn vị vốn cam kết chỉ đảm nhận nhiệm vụ công binh ở cấp độ 2 và 3, nhưng lại bị điều ra tuyến đầu chiến đấu.

Đại tướng Ukraine Oleksandr Syrskyi ra lệnh bổ sung tiếp viện cho chảo lửa Pokrovsk. Ảnh: Reuters

"Ukraine đã mất Pokrovsk"

Trong khi đó, về tình hình mặt trận Pokrovsk, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vitaliy Deynega, nhận xét rằng Ukraine “thực tế đã mất Pokrovsk”. Ông cảnh báo nguy cơ tổn thất lớn nếu lệnh rút quân không được ban hành kịp thời.

Deynega cho rằng Ukraine đang đối mặt với tình huống “không còn ai vá lỗ hổng trên tiền tuyến”, và các công sự phòng thủ có thể rơi vào tay đối phương.

“Nếu không có ai ký lệnh rút quân khỏi Pokrovsk và Myrnograd trong thời gian tới, chúng ta có thể mất một số lượng lớn lính dù và lính thủy đánh bộ có động lực cao. Tôi không nói đến thiệt hại tài sản trị giá hàng trăm triệu đô la — vì chúng ta đã mất chúng và không thể sơ tán”, ông cho biết.

Ông cũng cáo buộc rằng các báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang ngày càng thiếu trung thực, trong khi Pokrovsk thực tế đã bị mất. Theo ông, việc duy trì phòng thủ tại Myrnograd không còn ý nghĩa.

“Các báo cáo của Bộ Tổng tham mưu đang ngày càng thiếu trung thực. Trên thực tế, chúng ta đã mất Pokrovsk, và điều đó khiến việc giữ Myrnograd trở nên vô nghĩa — rủi ro hậu cần vẫn còn và địa hình không thuận lợi,” Deynega nói.

Ông cũng cho biết, Nga nhận thức rõ điều này nhờ vào máy bay không người lái, nên ông không tiết lộ “bí mật lớn” nào.

“Điều này cần được thừa nhận, và những người từ chối rút lui khi chưa có lệnh cần được giải cứu,” ông nhấn mạnh.

Hiện tại, quân đội Nga vẫn đang tiếp tục tiến công tại Pokrovsk. Theo dữ liệu từ nhóm DeepState, đến ngày 2/11, Lực lượng Vũ trang Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ khu định cư Troyanda và mở cuộc tấn công theo hướng ga tàu hỏa Pokrovsk.

