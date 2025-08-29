Loạt ảnh khoe body "đẹp ná thở" của Minh Hằng trong căn villa giá 1 tỷ 3 đêm

Minh Hằng vừa có chuyến nghỉ dưỡng sang trọng tại một resort biển đắt đỏ bậc nhất Việt Nam nhân dịp sinh nhật con trai tròn 2 tuổi. Được biết gia đình Minh Hằng lưu trú tại hạng phòng cao cấp nhất của resort này, cũng là căn villa từng gây sốt mạng xã hội thời gian gần đây với mức giá hơn 1 tỷ đồng cho 3 đêm nghỉ.

Trong chuyến du lịch ấm áp, Minh Hằng liên tục khiến khán giả trầm trồ khi đăng tải những bộ hình trong vắt, mà ở đó sắc vóc đỉnh cao của cô được tôn lên bởi khung cảnh rực rỡ và xa hoa. Ở bài post mới nhất trên trang cá nhân được Minh Hằng đăng tải vào chiều 28/8, nữ ca sĩ chia sẻ: "Thật khó để không lưu luyến một nơi đẹp như thế này", cùng với đó là 3 bức hình cực hot.

Ở bức hình ngồi trên ghềnh đá hướng ra biển xanh, Minh Hằng khoe dáng với đường cong mượt mà, làn da trắng sáng nổi bật dưới ánh nắng. Gương mặt cô được tô điểm bởi cặp kính râm nhỏ gọn, mái tóc dài bay trong gió mang đến thần thái sang chảnh, phóng khoáng.

Người đẹp chọn thiết kế bikini màu xanh pastel phối cùng quần cạp cao tôn trọn vòng eo phẳng lì và đôi chân nuột nà. Vẻ quyến rũ của cô không đến từ sự phô trương, mà là sự tinh tế trong cách chọn gam màu nhẹ nhàng, kết hợp phụ kiện khăn lụa quấn eo tạo điểm nhấn đầy nữ tính.

Một khoảnh khắc, nữ ca sĩ thả dáng giữa ánh chiều vàng, khoe bờ vai thon gọn và vòng 1 đầy đặn. Chỉ với động tác hất tóc nhẹ nhàng, Minh Hằng đã toát lên thần thái của một quý cô U40 rạng rỡ và đầy sức sống.

Có thể nói, những khung hình này không chỉ ghi lại kỳ nghỉ đáng nhớ, mà còn là minh chứng rõ rệt cho nhan sắc và vóc dáng ở đỉnh cao của Minh Hằng sau nhiều năm miệt mài giữ dáng và chăm sóc bản thân.

Đúng là khi bỏ ra số tiền khủng mỹ nhân này phải đổi lại 8000 bức hình như cô hài hước chia sẻ. Chán xuống biển, Minh Hằng khoác lên mình chiếc váy maxi trắng tinh khôi, thêu ren nhẹ nhàng, kết hợp cùng chiếc mũ rộng vành tông trắng và kính râm đen cổ điển, như một cô tiểu thư nước Pháp đang tận hưởng kỳ nghỉ hè ở miền Nam nước Ý.

Thường diện váy sáng màu là 1 trong những bí quyết hack tuổi của Minh Hằng.

Nếu theo dõi Minh Hằng, công chúng sẽ biết để có được nhan sắc và vóc dáng hiện tại, bà mẹ 1 con đã nỗ lực thế nào. Sau khi sinh một thời gian ngắn, Minh Hằng đã lao vào dành thời gian luyện tập, rèn luyện thể thao. Thành quả là người đẹp này luôn giữ được vòng eo thon gọn như thể chưa từng trải qua cuộc sinh nở nào.

Minh Hằng chọn tập gym với cường độ cao và kiên trì. Một buổi tập mà cô chia sẻ thường có các bài tập cardio củng cố sức bền, đốt cháy mỡ thừa, cùng các động tác chuyên sâu, cải thiện sức mạnh vùng cơ core, siết chặt vòng hai. Ngoài ra, mẹ bé Mỡ còn sử dụng thêm bóng, tạ. Chế độ ăn sau sinh của Minh Hằng luôn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Cô chủ yếu ăn các thực phẩm lành mạnh, tiêu thụ vừa đủ.

Nhìn những khung hình tràn trề sức sống này mới thấy Minh Hằng và một cô gái U30 cũng chẳng khác nhau là mấy.



