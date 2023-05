Loạt ảnh hiếm cuối Thanh triều: Hé lộ cuộc sống khác biệt trong Tử Cấm Thành, bức hình về hoàng đế Phổ Nghi mới thực sự hiếm có khó tìm

Chúng ta đều biết rằng, Từ Hi Thái hậu là người rất thích chụp ảnh. Khi còn sống trong Tử Cấm ThànhTử Cấm Thành, bà đã cho chụp rất nhiều hình ảnh về nơi này, vì vậy trong nhiều bức ảnh hiện nay, chúng ta có thể thấy một phần nào đó cuộc sống bên trong cung.

Những bức ảnh cũ quý giá này không chỉ giúp thế hệ sau nghiên cứu đúng hơn về sự thật lịch sử mà còn chứng kiến sự chuyển mình từ hưng sang suy của triều đại nhà Thanhnhà Thanh. Bên cạnh đó, mỗi bức ảnh đều chứa một câu chuyện sẽ khiến hậu thế phải bất ngờ.

Từ Hi Thái hậu dạo chơi du thuyền

Đây là bức ảnh của Từ Hi Thái hậu và những người hầu của mình được chụp bởi Dụ Huân Linh, một nhiếp ảnh gia trong cung điện. Bức ảnh được chụp vào ngày 16 tháng 7 năm 1903. Bên cạnh Từ Hi Thái hậu trong ảnh còn có nhiều nhân vật đặc biệt khác như hoàng hậu Long Dụ, các cách cách và các cận thần mà Từ Hi yêu quý.

Thục phi Văn Tú chơi cùng cún cưng

Đây là Thục phi Văn Tú, một trong những phi tần của vua Phổ Nghi vào cuối triều đại nhà Thanh, đang chơi với một chú chó con vô cùng chăm chú.

Phần còn lại của Kiến Phúc Cung sau trận hỏa hoạn năm 1923

Vào lúc hơn 9 giờ tối ngày 26/6/1923, Kiến Phúc Cung trong Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bùng cháy rất nhanh, lan từ Tĩnh Di Hiên đến Diên Xuân Các, khiến cung điện xung quanh chìm trong biển lửa. Dù đã cố gắng dập lửa nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là đống tro tàn. Được biết, rất nhiều quốc bảo quý hiếm từ thời các đời vua trước được cất giữ tại đây cũng bị thiêu cháy và khiến vua Phổ Nghi vô cùng tức giận.

Các lính canh trong Tử Cấm Thành

Đây là một bức ảnh cũ do Liang Shitai, một nhiếp ảnh gia trong cung chụp cho các lính canh vào năm 1863. Khác với trong những bộ phim cổ trang, lính canh ở đời thực không có ngoại hình quá cao lớn vạm vỡ. Tuy nhiên, họ vẫn giữ được vẻ uy nghiêm vốn có.

Vua Phổ Nghi cùng Hoàng hậu Uyển Dung và các anh chị em họ

Vua Phổ Nghi hồi nhỏ

Đây là bức ảnh của vị hoàng đế Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh vào năm 5 tuổi, 3 năm sau khi lên ngôi hoàng đế. Ngày 12/2/1912, Phổ Nghi đã phải thoái vị sau cuộc Cách mạng Tân Hợi do Tôn Dật Tiên (còn gọi là Tôn Trung Sơn) lãnh đạo.

