Loạt ảnh các boss đu trend 'bắt đầu và kết thúc' cực chất, đến Tổng quản bắt chuột của văn phòng Nội các Anh cũng có mặt

Theo trang Know Your Meme, trào lưu "how it started vs. how it ended" (tạm dịch: Bắt đầu và kết thúc) lần đầu tiên xuất hiện vào ngày 23/9/2020, khi một người dùng Twitter có tên là Vjillanelles chia sẻ quá trình phát triển mối quan hệ yêu đương của mình và nó nhanh chóng lan truyền, tạo thành trào lưu.

Từ ý tưởng ban đầu là câu chuyện về tình yêu, dân mạng đã nhanh chóng "nảy số" thêm vào nhiều nội dung mới lạ, hài hước hơn nữa.

Dưới đây là những câu chuyện như thế về những con thú cưng trong nhà, điều sẽ khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng hơn.

Một khuôn mặt, một biểu cảm dù cho lớn hay bé

Trước nhặt nó ngoài đường về, giờ nó ngồi lên đầu lên cổ

Ngày còn bé trông thương ơi là thương, giờ lớn nhìn láo hết tả nổi

Nhỏ nhỏ trông cưng thế, lớn rồi vẫn chưa ngừng đáng yêu

Khi mới được nhận nuôi và hiện tại



Trông có hớn hở không cơ chứ

Lúc mới nhận nuôi bé tẹo như vậy mà giờ đã lớn phổng rồi

Người yêu không có nhưng chó thì phải nuôi một con

Trước nhìn dễ thương vậy, giờ trông cứ nghiêm túc kiểu gì ấy

Nhỏ còn ôm nổi trên tay chứ giờ lớn thì chịu luôn

"Á à thì ra mày chọn cái chết..."

Trước nhận về thấy tội nghiệp chứ giờ trông cái mặt nó kìa

Nếu được yêu thương thì con vật nào trông cũng đáng yêu hết

Một cuộc sống vui vẻ đã đến kể từ ngày em ấy được nhận nuôi, không còn lang thang nữa

Mèo gì mà càng lớn càng có tướng trộm cướp

Trùm cuối, Tổng quản đại nhân Larry, chuyên phụ trách nhiệm vụ bắt chuột cho văn phòng Nội các Anh