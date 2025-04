Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tuyệt chủng hơn 120 năm bất ngờ tái xuất: Vẻ ngoài nhỏ bé nhưng rất khỏe và khá “nóng nảy”

Một loài thỏ cực kỳ quý hiếm, từng được coi là đã mất tích từ đầu những năm 1900, vừa được phát hiện trở lại vào đầu năm 2025. Tưởng chừng như sẽ không còn có thể nhìn thấy chúng trong tự nhiên, nhưng một cuộc thám hiểm ở dãy núi Sierra Madre del Sur (Mexico) sau hơn 120 năm đã thay đổi tất cả. Không chỉ chụp được hình ảnh của loài thỏ quý hiếm này, nhóm nghiên cứu còn phát hiện chúng ở 7/10 khu vực được khảo sát.

Trong chuyến thám hiểm gần đây, nhóm nghiên cứu đã đặt bẫy camera trong các khu rừng núi cao của Guerrero, Mexico. Hình ảnh thu được xác nhận sự tồn tại của thỏ đuôi bông Omiltemi - loài động vật nhỏ màu nâu từng bị coi là đã tuyệt chủng do không có ghi nhận nào trong hơn một thế kỷ. Không chỉ vậy, các nhà nghiên cứu còn quan sát thấy chúng xuất hiện ở phần lớn các khu vực khảo sát, cho thấy quần thể của loài này có thể lớn hơn dự đoán ban đầu.

Thỏ đuôi bông Omilteme (Sylvilagus insonus), được xác định lần đầu tiên vào năm 1904 bởi Edward William Nelson ở Omilteme, Guerrero, Mexico, dưới tên khoa học Lepus insonus. Thỏ đuôi bông Omilteme ngay sau đó được phân loại lại thành một thành viên của chi Sylvilagus. Đây là một trong những loài thỏ kỳ lạ nhất trên thế giới, có bộ lông dày và sẫm màu, kích thước rất nhỏ. Ngoài ra, chúng khác với những loài thỏ đuôi bông khác vì có đuôi đen nhỏ thay vì đuôi màu trắng.

Việc phát hiện lại loài thỏ này là một thành công lớn đối với Re:wild, một tổ chức bảo tồn chuyên tìm kiếm các loài bị biến mất. Đây là loài thứ 13 mà Re:wild đã tái phát hiện. Thỏ đuôi bông Omilteme được coi là một trong những loài động vật có vú có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên thế giới và chỉ được biết đến từ một vài mẫu vật. Chúng từng được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và các nhà chức trách Mexico liệt kê là loài “cực kỳ nguy cấp”, hiện nay chúng được coi là loài “thiếu dữ liệu”.

Hình ảnh mới nhất được ghi lại của thỏ đuôi bông Omilteme sau hơn 1 thế kỷ. (Ảnh: Joe Figel, Re:wild)

Alberto Almazán-Catalán, người dẫn đầu đoàn nghiên cứu cho biết: “Mặc dù có vẻ ngoài nhỏ bé, nhưng chúng rất khỏe, nhanh nhẹn và có tính chiếm hữu lãnh thổ. Chúng tôi quan sát thấy loài thỏ này leo lên cao với độ nghiêng 80%, chiều cao lên tới 5 - 6 mét. Chúng còn bảo vệ lãnh thổ nhỏ của mình khỏi những con thỏ cùng loài một cách khá hung dữ và gay gắt”.

Theo các nhà khoa học, có một số lý do khiến loài thỏ này biến mất khỏi tầng sinh quyển Mexico, chủ yếu là do nạn săn bắt quá mức và môi trường sống của chúng bị phá hủy, vì nhiều khu rừng của chúng đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho các tòa nhà. Điều ấn tượng nhất là chúng đã có thể sống sót ở những vùng xa xôi mà không bị phát hiện trong hơn 100 năm. Đây chính là lý do giúp chúng tiếp tục sinh sản và tồn tại đến ngày nay.

Các nhà khoa học hy vọng phát hiện này sẽ tạo động lực cho các nỗ lực bảo vệ môi trường sống của thỏ đuôi bông Omiltemi, cũng như thúc đẩy nghiên cứu thêm về sự đa dạng sinh học trong khu vực. Sự tồn tại của loài này nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết về thiên nhiên và tầm quan trọng của việc tiếp tục bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên.

Sự trở lại của thỏ đuôi bông Omiltemi không chỉ là tin vui cho giới khoa học, mà còn mang lại hy vọng rằng nhiều loài khác tưởng chừng đã tuyệt chủng, hoặc vẫn có thể đang tồn tại trong tự nhiên. Với sự hỗ trợ của các tổ chức như Re:wild, công cuộc tìm kiếm và bảo vệ các loài động vật quý hiếm sẽ tiếp tục, giúp đảm bảo tương lai cho đa dạng sinh học toàn cầu.

(Theo IFL Science, unionrayo, Re:wild)