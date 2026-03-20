Loại ung thư đứng đầu số ca mắc ở Việt Nam, có thể di căn nhanh: 3 dấu hiệu ban đầu ai cũng nên biết

Báo VnExpress trích dẫn dữ liệu từ Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) cho thấy, với gần 25.000 trường hợp mới phát hiện mỗi năm, ung thư vú hiện đã chính thức vượt qua ung thư gan để trở thành loại ung thư dẫn đầu về số ca mắc mới tại Việt Nam. Ước tính, mỗi năm nước ta có khoảng 10.000 ca tử vong do căn bệnh này.

Hình ảnh mô phỏng ung thư vú.

Theo báo Vietnamnet, ung thư vú hiện đứng đầu về tỷ lệ mắc ở nữ giới Việt Nam. Trong số đó, có khoảng 14 - 15% trường hợp thuộc nhóm HER2 dương tính. So với các thể HER2 âm tính, dạng này thường phát triển nhanh, dễ di căn và có xu hướng xuất hiện ở nhóm bệnh nhân trẻ tuổi.

Đáng chú ý, ung thư vú không còn chỉ gặp ở nhóm tuổi trung niên mà đang có xu hướng xuất hiện ngày càng sớm. Tại TP.HCM, trong giai đoạn 1995–2015, số ca ung thư vú đã tăng khoảng 70%. Dù vậy, tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm vẫn còn khá thấp, chỉ vào khoảng 26%, báo VnExpress thông tin. Thực trạng này gây áp lực không nhỏ lên hệ thống y tế và đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao nhận thức tầm soát.

3 dấu hiệu sớm của ung thư vú

Mỗi loại ung thư vú khác nhau có thể gây ra những biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên, theo WebMD, một số dấu hiệu sớm thường gặp bao gồm:

Có khối u ở vú

Khối u thường cứng, có bờ không đều. Tuy nhiên, một số trường hợp có khối u mềm và có bờ tròn.

Đôi khi, do khối u quá nhỏ nên không thể sờ thấy mà chỉ có thể phát hiện qua chụp nhũ ảnh định kỳ.

Nam giới cũng có thể mắc ung thư vú.

Sưng

Một số người nhận thấy vùng vú bị sưng trước khi có thể nhìn thấy hoặc sờ thấy khối u. Vì vậy, nếu gặp tình trạng này, bạn cũng nên đi khám. Các biểu hiện có thể bao gồm:

Một vùng vú dày lên bất thường

Hạch bạch huyết sưng dưới nách hoặc gần xương đòn

Đau

Phần lớn các trường hợp đau vú không phải do ung thư. Tuy nhiên, cảm giác đau, nhạy cảm hoặc nóng rát ở vú hoặc núm vú có thể là dấu hiệu sớm của ung thư vú dạng viêm hoặc bệnh Paget (dạng ung thư hiếm gặp).

Ý nghĩa của việc phát hiện sớm và tầm soát

Hãy nâng cao nhận thức tầm soát ung thư vú.

Phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả điều trị và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Khi được chẩn đoán ở giai đoạn đầu, khối u còn nhỏ, chưa di căn, việc điều trị thường đơn giản hơn, ít xâm lấn và tỷ lệ khỏi bệnh cao hơn đáng kể. Ngược lại, nếu phát hiện muộn, bệnh không chỉ khó kiểm soát mà còn làm tăng nguy cơ biến chứng và chi phí điều trị.

Quan trọng hơn, tầm soát sớm còn giúp người bệnh giữ được chất lượng cuộc sống, giảm áp lực tâm lý và có thêm cơ hội quay trở lại sinh hoạt bình thường.

Để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư vú, phụ nữ nên tự khám vú hằng tháng, tốt nhất sau kỳ kinh 5 - 7 ngày.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi nên khám và chụp nhũ ảnh định kỳ mỗi năm, trong khi người có nguy cơ cao cần tầm soát sớm hơn, từ khoảng 25 tuổi.

Tổng hợp