Loại trái cây đắt nhất thị trường nhập về mùa Tết tăng gấp 4 lần?

Ngày 9-1, sự kiện Khai mạc mùa Cherry New Zealand 2025 được tổ chức ở Tổng lãnh sự quán New Zealand tại TP HCM.

Số liệu thống kê từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho thấy, tính đến 11 tháng đầu của năm 2024, New Zealand là nguồn cung cấp rau quả (chủ yếu là trái cây) lớn thứ 5 cho Việt Nam với giá trị hơn 103 triệu USD (khoảng 2.600 tỉ đồng). Năm 2023, nước này cũng thuộc tốp dẫn đầu cung cấp trái cây cho Việt Nam với giá trị 120,7 triệu USD.

Ông Scott James, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại TP HCM, đánh giá cao tiềm năng thị trường Việt Nam khi người tiêu dùng có ý thức cao trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn, hữu cơ. Trong khi đó, New Zealand là đất nước sở hữu một môi trường đặc biệt cho phép sản xuất ra những sản phẩm nông nghiệp sạch và tốt hàng đầu thế giới.

Cherry hữu cơ nhưng có hình thức và độ ngon đạt 95% sản phẩm canh tác thường

Ông Scott James cho hay, nhiều loại trái cây của New Zealand đã được cấp phép xuất khẩu chính ngạch sang Việt Nam, trong đó táo và kiwi là 2 loại quả thành công nhất. Đặc biệt là kiwi, sản phẩm biểu tượng của New Zealand rất thành công ở thị trường Việt Nam nên kì vọng quả cherry cũng sẽ được người tiêu dùng đón nhận tốt.

Ông cũng thông tin, New Zealand mong muốn mở cửa thêm các loại trái cây khác như: bơ, đào, xuân đào, mơ sang Việt Nam nhưng cũng dự báo cần thời gian dài bởi thủ tục đàm phán phức tạp.

Đại diện cho nhà nhập khẩu, ông Nguyễn Xuân Hải - Tổng giám đốc Klever Fruit cho biết cherry hiện nay là loại trái cây nhập khẩu cao cấp và đắt đỏ nhất thị trường, bên cạnh nho Shine Muscat cũng có giá đắt đỏ nhưng mức độ phổ biến ít hơn.

Ông Scott James, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand tại TP HCM giới thiệu cherry New Zealand vụ mới

Về nguồn nhập cherry, có 2 mùa chính là bắc bán cầu gồm: Mỹ, Canada (mùa hè) và nam bán cầu có New Zealand, Úc, Chile (mùa đông Việt Nam) được phép xuất khẩu vào Việt Nam. Trong đó, hiện tại chỉ có New Zealand là trồng được cherry theo tiêu chuẩn organic (hữu cơ).

"Điều đặc biệt của vụ năm nay là cherry hữu cơ nhưng hình thức và độ ngon bằng khoảng 95% so với hàng sản xuất thông thường về kích cỡ lớn, độ ngọt, giòn, mọng nước… trong khi những vụ trước chỉ đạt 50%, nhất là bị chua. Người tiêu dùng Việt Nam rất sành ăn nên đòi hỏi trái cây phải ngon." – ông Hải bày tỏ.

Do đó, vụ Tết năm nay, Klever Fruit có kế hoạch nhập đến 4 lô hàng cherry hữu cơ New Zealand, tương đương hơn 4 tấn, trong khi Tết năm ngoái bán chưa được 1 tấn. Hiện 2 lô hàng đã được nhập khẩu và sức mua rất tốt, cận Tết doanh nghiệp sẽ nhập tiếp 2 lô nữa.

Theo ghi nhận thị trường, cherry hữu cơ đang được bán lẻ với giá lên đến gần 1,5 triệu đồng/kg.