Loài thủy quái đáng sợ nhất hành tinh

Cá rồng đen có tên khoa học là Idiacanthus atlanticus, là một loài sinh vật biển kỳ lạ và được mệnh danh là một trong những loài gớm ghiếc nhất hành tinh. Chúng thường sống ở độ sâu lên tới 2.000 mét dưới lòng đại dương rộng lớn, thuộc vùng nước cận nhiệt đới và ôn đới ở Nam Bán cầu.

Cá rồng đen sở hữu ngoại hình đáng sợ với thân hình dài, mảnh dẻ, gần như hình sợi mì ống. Làn da của chúng có màu đen tuyền và mềm, giúp chúng hòa lẫn hoàn toàn vào bóng tối của vùng nước sâu.

Sự khác biệt giới tính cực đoan và chiến lược sống chết

Loài cá này nổi bật với hiện tượng lưỡng hình giới tính cực đoan, khiến con đực và con cái trông hoàn toàn khác nhau.

Cá rồng đen cái là những kẻ săn mồi đáng sợ. Chúng có thể đạt chiều dài lên tới 53 cm, sở hữu râu dài dưới cằm và đặc biệt là cặp răng nanh sắc nhọn, tương tự như răng cưa, dùng để xẻ thịt và giữ chặt con mồi. Chúng là loài ăn thịt, chủ yếu săn các loài cá nhỏ và giáp xác khác.

Ngược lại, cá rồng đen đực chỉ dài khoảng 5 cm, không có râu, ít răng và có ngoại hình giống ấu trùng hơn. Đáng kinh ngạc hơn, cá đực không hề có ruột nên chúng không bao giờ ăn. Chúng chỉ sống đủ lâu để hoàn thành mục đích duy nhất là giao phối, sau đó sẽ chết đi.

Đôi mắt hổ phách và khả năng phát quang sinh học

Cá rồng đen cái sở hữu một khả năng thích nghi độc đáo với môi trường tối đen: phát quang sinh học. Cơ thể và râu cằm của chúng được lót bằng các cơ quan phát sáng đặc biệt gọi là photophores.

Chức năng phát sáng ở đầu mút của râu cằm có tác dụng như một chiếc đèn lồng ma quái để nhử mồi. Nó thu hút những sinh vật biển khác, vốn tưởng nhầm là thức ăn, đến gần cặp răng nanh chết chóc của cá rồng đen.

Một số nghiên cứu còn cho thấy loài cá này có khả năng phát ra ánh sáng đỏ hoặc gần hồng ngoại, loại ánh sáng mà hầu hết sinh vật biển sâu không thể nhìn thấy. Điều này cho phép cá rồng đen chiếu sáng con mồi trong khi bản thân vẫn ẩn mình.

Loài này sở hữu đôi mắt lồi kỳ dị, thường có màu hổ phách. Đôi mắt quái đản này cung cấp cho chúng phạm vi tầm nhìn rộng lớn hơn, giúp chúng phát hiện được những đốm sáng mờ nhạt nhất trong thế giới vực thẳm.

Quá trình biến hình "chóng mặt" của loài thủy quái

Cá rồng đen trải qua quá trình biến hình đa dạng trong vòng đời. Ấu trùng của chúng trông khác biệt đến mức khó tin: toàn thân trong suốt, nhưng đôi mắt to lại nằm trên một cuống dài kỳ lạ, có thể kéo dài tới một nửa chiều dài cơ thể.

Khi chuyển sang giai đoạn vị thành niên và trưởng thành, cuống mắt sẽ tự động ngắn lại và thu gọn vào ổ mắt. Ruột của cá cái sẽ phát triển, trong khi ruột của cá đực bị thoái hóa. Làn da của chúng chuyển sang màu tối đen, và cá rồng đen cái sẽ tăng trưởng nhanh chóng mặt, có thể tăng gấp bốn lần chiều dài để trở thành một kẻ săn mồi hoàn chỉnh.