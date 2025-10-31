Loài rắn độc nhất thế giới, vài miligram nọc giết hàng nghìn người

Đáp án đúng là: A. Rắn biển Belcher
“Rắn biển Belcher” là loài rắn độc nhất dưới nước cũng là loài rắn độc nhất trên thế giới. Chỉ cần vài miligram nọc độc của chúng là đủ để giết chết hàng ngàn người, rất may là chưa đến 1/4 các vết cắn của chúng chứa nọc độc và chúng khá hiền lành.
Đáp án đúng là: C. Vùng biển ngoài khơi Đông Nam Á và Bắc Australia
“Rắn biển Belcher” có thể thấy ở khắp các vùng biển ngoài khơi Đông Nam Á và Bắc Australia. Ngư dân thường là nạn nhân của loài rắn này, họ gặp phải rắn khi kéo lưới lên từ đại dương.
Đáp án đúng là: B. Taipan nội địa
Loài rắn độc nhất trên mặt đất là “Rắn dữ” (Fierce Snake), còn được biết là “Taipan nội địa”. Đây là loài rắn có nọc độc độc nhất so với bất kỳ loài rắn sống trên cạn nào trên thế giới. Lượng nọc tối đa của một vết cắn là 110 mg, đủ để giết chết 100 người, hay 250.000 con chuột. Mức độ độc của nọc rắn này gấp 10 lần rắn chuông Mojave và 50 lần rắn hổ mang thường.
Đáp án đúng là: A. Đúng
Được tìm thấy ở nhiều vùng trên nước Úc, loài rắn nâu phương Đông là nỗi khiếp sợ của nhiều động vật vì bản chất hung dữ và nọc độc cực mạnh. Nọc độc rắn nâu phương Đông tác động đến khả năng đông máu và có thể gây ngừng tim. Chỉ số LD50 của nọc độc rắn nâu phương Đông ở mức 0,053mg/kg. Nếu xét các loài rắn trên cạn, rắn nâu phương Đông thường được xem là có nọc độc mạnh thứ hai trên thế giới, chỉ sau rắn Taipan nội địa. Rắn nâu phương Đông thường ăn ếch, động vật bò sát, chim, chuột… Chúng cũng thường tấn công con người, đặc biệt khi cảm nhận được nguồn nguy hiểm. Mỗi năm, Úc và Papua New Guinea ghi nhận nhiều vụ những người bắt rắn bị thương khi chạm trán rắn nâu phương Đông.
Đáp án đúng là: C. Châu Phi
Rắn Mamba đen, có nguồn gốc từ nhiều vùng hoang mạc ở châu Phi, nổi tiếng không chỉ vì nọc độc mà còn vì tốc độ và sự hung hãn. Chúng có khả năng di chuyển với tốc độ 11km/h trên một khoảng cách ngắn, được xếp vào hàng ngũ những loài rắn di chuyển nhanh nhất thế giới. Rắn có LD50 là 0,05mg/kg. Chúng có thể dài tới 4,5m và khả năng tấn công với độ chính xác chết người. Mặc dù những loài rắn thuộc nhóm Mamba thường sống trên cây nhưng rắn Mamba đen thường thích sống trong hang ổ trên mặt đất, và chỉ thi thoảng sống trên cây. Thức ăn ưa thích của rắn Mamba đen là chuột và các động vật nhỏ.