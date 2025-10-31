Loài rắn độc nhất thế giới, vài miligram nọc giết hàng nghìn người

Câu hỏi 4/5

Hỏi 4: Rắn nâu phương Đông (Pseudonaja textilis) được xem là có nọc độc mạnh thứ hai trên thế giới, chỉ sau rắn Taipan nội địa. Điều này đúng hay sai?

A Đúng B Sai

Đáp án đúng là: A. Đúng

Được tìm thấy ở nhiều vùng trên nước Úc, loài rắn nâu phương Đông là nỗi khiếp sợ của nhiều động vật vì bản chất hung dữ và nọc độc cực mạnh. Nọc độc rắn nâu phương Đông tác động đến khả năng đông máu và có thể gây ngừng tim. Chỉ số LD50 của nọc độc rắn nâu phương Đông ở mức 0,053mg/kg. Nếu xét các loài rắn trên cạn, rắn nâu phương Đông thường được xem là có nọc độc mạnh thứ hai trên thế giới, chỉ sau rắn Taipan nội địa. Rắn nâu phương Đông thường ăn ếch, động vật bò sát, chim, chuột… Chúng cũng thường tấn công con người, đặc biệt khi cảm nhận được nguồn nguy hiểm. Mỗi năm, Úc và Papua New Guinea ghi nhận nhiều vụ những người bắt rắn bị thương khi chạm trán rắn nâu phương Đông.