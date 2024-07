Loại quả quen thuộc của Việt Nam bị nhiều hãng hàng không cấm mang lên máy bay vì sợ cháy

Mùa hè là thời điểm lý tưởng cho những chuyến du lịch, tuy nhiên bạn cần lưu ý danh sách các vật dụng bị cấm mang lên máy bay. Bên cạnh những vật dụng nguy hiểm như dao, kéo, súng, chất lỏng dễ cháy nổ... thì một số loại thực phẩm cũng bị hạn chế. Cụ thể, cùi dừa – phần cơm dừa trắng bên trong quả dừa – bị một số hãng hàng không cấm mang lên máy bay do nguy cơ cháy nổ cao.

Hầu hết các hãng hàng không lớn như Tui, Ryanair, Jet2 và EasyJet đều áp dụng quy định cấm mang cùi dừa trong hành lý xách tay và ký gửi.

Từ năm 2006, các hãng hàng không đã áp dụng quy định giới hạn chất lỏng mang theo trong hành lý xách tay ở mức 100ml/lọ. Quy định này được áp dụng nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố bằng chất nổ lỏng. Hành khách được khuyến cáo nên để các chai lọ dung tích lớn trong hành lý ký gửi. Đối với thực phẩm, hành khách được phép mang theo đồ ăn nhẹ, bánh mì kẹp... và trái cây tươi.

Tuy nhiên, phần cùi dừa (hay còn gọi là cơm dừa) lại nằm trong danh sách những vật dụng bị cấm mang lên máy bay của một số hãng. Nguyên nhân là do cùi dừa chứa nhiều dầu, dễ bắt lửa và có nguy cơ tự bốc cháy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Do đó, cùi dừa được coi là mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với sự an toàn của máy bay.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), cùi dừa khô được xếp vào loại hàng hóa nguy hiểm loại 4 do tính dễ cháy của nó. Tờ Independent dẫn lời IATA cho biết: "Các mặt hàng dễ hỏng (như trái cây, hoa và rau củ) là một trong những mặt hàng đầu tiên được vận chuyển bằng đường hàng không. Tuy nhiên, những mặt hàng này bị hư hỏng theo thời gian và ở nhiệt độ, độ ẩm khắc nghiệt, do đó phải được xử lý đặc biệt cẩn thận."

Cũng theo IATA, bụi từ quả dừa có thể bắt lửa chỉ bằng một tia lửa. Quá trình phân hủy chất béo trong cùi dừa cũng có thể dẫn đến nguy cơ tự bốc cháy.

Mặc dù cùi dừa bị cấm, nhưng các sản phẩm dừa được đóng gói bán lẻ vẫn được phép mang lên máy bay. Do đó, những ai yêu thích kẹo dừa vẫn có thể yên tâm.

Dừa là một loại cây trồng phổ biến ở Việt Nam. Ở nước ta có rất nhiều giống dừa với những đặc điểm và công dụng khác nhau như: giải khát, làm bánh, nấu chè, làm nước cốt dừa...dừa làm đồ thủ công. Tuy nhiên, hiện các hãng hàng không của Việt Nam chưa có thông tin về việc cấm mang dừa khô lên máy bay. Dẫu vậy, bạn vẫn cần phải kiểm tra trước quy định của hãng để tránh gặp phải những phiền phức không đáng có.

Theo Mirror