Loại quả của Việt Nam được khen 'ngon hơn hàng Hàn Quốc', lên cả máy bay đi quốc tế: Xuất khẩu tăng khủng gần 1.000%, sản lượng vượt 9.000 tấn/năm

9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã đạt khoảng 6,13 tỷ USD, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2024. Kết quả này đang mở ra kỳ vọng ngành rau quả sẽ cán mốc kim ngạch 8 tỷ USD trong năm 2025.

Sự tăng trưởng mạnh của nhiều mặt hàng rau quả như sầu riêng, vải, dứa, chanh leo… đã góp phần quan trọng vào đà phục hồi của toàn ngành. Đáng chú ý, dâu tây nổi lên như điểm sáng mới khi kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 đạt hơn 1 triệu USD, tăng tới hơn 730% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã thu về trên 3 triệu USD từ mặt hàng này, mức tăng ấn tượng gần 1.000%.

Dâu tây hiện đang là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Sơn La. Toàn tỉnh Sơn La đang có 743,2 ha trồng dâu tây, tập trung chủ yếu ở Mai Sơn (577 ha), Mộc Châu (106 ha) và Yên Châu (53,5 ha), với sản lượng ước đạt trên 9.360 tấn mỗi năm. Hai giống dâu phổ biến là dâu tây nội địa, giá bán 80.000 – 250.000 đồng/kg, và dâu Việt–Nhật, giá 400.000 – 700.000 đồng/kg. Những trái siêu VIP, quả lớn, độ chín khi hái trên 95%, thậm chí được bán với giá 1,2 triệu đồng/kg.

Theo các hợp tác xã dâu tây tại Mộc Châu và Mai Sơn, dâu tây Sơn La được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP với mô hình nhà kính, thủy canh và tưới nhỏ giọt. Đặc biệt, sở hữu điều kiện khí hậu ôn hòa và thổ nhưỡng ưu ái, nhiệt độ trung bình 17–20°C, và biên độ nhiệt độ ngày – đêm chênh lệch lớn, “ngày để cây sinh trưởng, đêm để quả tích ngọt” đã giúp các trái dâu trồng ở đây to đều, giòn, ngọt đậm và thơm hơn so với nhiều vùng khác.

Mùa dâu tây ở Sơn La bắt đầu trồng từ tháng 9–10, thu hoạch từ tháng 12 năm trước đến giữa tháng 4 năm sau; trong đó, từ tháng 1 đến tháng 3 là thời điểm dâu cho quả ngon nhất. Ngoài tiêu thụ tươi, nhiều doanh nghiệp còn thu mua để chế biến thành mứt, dâu sấy dẻo, sấy khô, sirô…, góp phần tăng giá trị và thu nhập cho người trồng.

"Tất cả khách hàng đã ăn thử dâu tây Sơn La đều có nhận định sản phẩm của chúng ta ngon hơn dâu Hàn Quốc", chị Nguyễn Thị Lương – Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã Dâu tây Sơn La – cho biết. Nhờ chất lượng vượt trội, dâu tây Sơn La đã được xuất khẩu sang Singapore và Malaysia.

Đáng chú ý, tháng 2 năm nay, Vietnam Airlines đã đưa dâu tây Sơn La – đặc sản nổi bật của vùng Tây Bắc – lên phục vụ trên các chuyến bay. Những trái dâu tươi đạt chuẩn được Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS) chế biến thành nhiều món như bánh mousse, sữa chua, trà và món tráng miệng từ dâu tây, phục vụ hành khách trên cả đường bay nội địa và quốc tế đi châu Âu, Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Từ năm 2023 đến nay, Vietnam Airlines đã vận chuyển hơn 2.200 tấn dâu tây Sơn La, chiếm tới 92% thị phần, góp phần quảng bá thương hiệu nông sản Tây Bắc ra thế giới.