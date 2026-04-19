Loại quả bán đầy chợ Việt giá 15.000 đồng: Sang châu Âu hóa 'hàng hiệu' 600.000 đồng/kg, thu chục triệu USD

Tại các chợ trong nước, vào mùa thu hoạch, nhãn được bán phổ biến với giá 20.000 – 30.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm chỉ 10.000 – 15.000 đồng/kg vẫn dễ dàng mua được loại quả đẹp, cùi dày, vị ngọt đậm. Tuy nhiên, khi xuất hiện tại các siêu thị ở châu Âu, mức giá của loại trái cây này lại tăng mạnh, dao động từ 430.000 – 490.000 đồng/kg tại Đức và Hà Lan, cao gấp 15–20 lần so với trong nước.

Không chỉ tại châu Âu, nhãn Việt cũng được bán tại Singapore với giá khoảng 220.000 đồng/kg, tại Nhật Bản khoảng 320.000 đồng/kg và thường xuyên rơi vào tình trạng khan hàng. Một số thị trường khác như Belarus ghi nhận mức giá lên tới 600.000 đồng/kg, biến loại quả quen thuộc trở thành đặc sản “xa xỉ” với nhiều người tiêu dùng.

Sự chênh lệch lớn về giá không chỉ đến từ yếu tố vận chuyển mà còn phản ánh cả một quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt phía sau. Để được xuất khẩu, nhãn phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe từ khâu trồng trọt, thu hoạch đến bảo quản. Chỉ những quả đạt yêu cầu về kích thước, mẫu mã, không sâu bệnh mới được lựa chọn.

Đặc biệt, với các thị trường khó tính như Nhật Bản hay Australia, quy trình kiểm định càng trở nên nghiêm ngặt hơn. Nhãn xuất khẩu phải có mã số vùng trồng, truy xuất được nguồn gốc, trải qua kiểm dịch thực vật và các biện pháp xử lý như chiếu xạ với liều lượng kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn sinh học.

Theo Cục Bảo vệ thực vật, Việt Nam đã mất tới 6 năm đàm phán và hoàn thiện quy trình kỹ thuật để đưa nhãn tươi vào thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, đến nay chỉ khoảng 2.000 ha nhãn trên cả nước đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường này, cho thấy “tấm vé xuất ngoại” không hề dễ dàng.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, chi phí logistics cũng góp phần đáng kể đẩy giá thành sản phẩm. Nhãn là loại trái cây tươi có thời gian bảo quản ngắn, đòi hỏi quy trình vận chuyển lạnh, đóng gói tiêu chuẩn cao và thời gian giao hàng nhanh để đảm bảo chất lượng khi đến tay người tiêu dùng.

Dù vậy, chính những yêu cầu khắt khe này lại mở ra cơ hội nâng tầm giá trị cho quả nhãn Việt. Tại nhiều địa phương như Hưng Yên, các hợp tác xã đã chuyển sang sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, thậm chí hữu cơ, giúp giá bán xuất khẩu tăng khoảng 50% so với phương thức canh tác truyền thống.

Không chỉ dừng ở quả tươi, các sản phẩm chế biến từ nhãn cũng đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong quý III/2025, xuất khẩu nhãn và các sản phẩm từ nhãn đạt 40,6 triệu USD, trong đó riêng long nhãn tăng trưởng hơn 1.200%, đạt gần 23 triệu USD.

Bước sang đầu năm 2026, xu hướng này tiếp tục được duy trì khi nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm nhãn chế biến tại nhiều thị trường vẫn ở mức cao, đặc biệt tại châu Á và một số nước phát triển, cho thấy dư địa mở rộng còn rất lớn.

Từ một loại trái cây bình dân, quả nhãn đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng bền vững, ngành nông nghiệp vẫn cần tiếp tục đầu tư vào tiêu chuẩn hóa sản xuất, mở rộng vùng trồng đạt chuẩn và nâng cao năng lực chế biến, qua đó giúp loại quả quen thuộc này thực sự “lột xác” thành sản phẩm giá trị cao.