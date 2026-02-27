Loại pin mới sắp ra mắt năm nay sẽ khiến bạn thay đổi cái nhìn về ô tô điện: Chạy tới hơn 1.500km/sạc, an toàn hơn nhờ tích hợp AI

Công nghệ pin thể rắn vốn được coi là "tương lai gần" trong suốt một thế hệ xe điện vừa qua, nhưng đến nay, những hứa hẹn đó đang dần trở thành hiện thực. Trong quý III năm nay, tập đoàn Changan của Trung Quốc sẽ bắt đầu lắp đặt các bộ pin thể rắn mới lên robot và xe điện, hướng tới mục tiêu sản xuất hàng loạt vào năm 2027.

Công nghệ pin xe điện ngày càng được nâng cấp. Ảnh: Electrek

Theo các nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, Changan khẳng định loại pin thể rắn mới đạt mật độ năng lượng lên tới 400 Wh/kg. Những mẫu xe điện trang bị công nghệ này có khả năng di chuyển quãng đường vượt quá 1.500 km chỉ sau một lần sạc. Dù con số này có thể gây tranh luận về tính thực dụng vượt mức cần thiết, nhưng rõ ràng nó sẽ giúp các dòng xe tương lai của Changan tối ưu hóa khả năng vận hành trong những chuyến đi dài tại các khu vực hẻo lánh, nơi hạ tầng trạm sạc còn thưa thớt.

Đột phá về mật độ năng lượng

Dòng pin này được đặt tên là Golden Bell. Bên cạnh ưu thế về mật độ năng lượng cao, nhà sản xuất cho biết độ an toàn của nó cải thiện 70% so với pin xe điện truyền thống. Để phù hợp với xu hướng công nghệ năm 2026, hệ thống còn tích hợp trí tuệ nhân tạo AI nhằm hỗ trợ chẩn đoán lỗi từ xa. Việc phát triển các dòng pin thông minh hơn rõ ràng là một phần trọng tâm trong chiến lược của hãng.

Changan sẽ sản xuất các thiết bị này dưới thương hiệu pin thể rắn mới mang tên Jingzhongzhao. Doanh nghiệp dự định tập trung vào các bộ pin thể rắn hoàn toàn, đồng thời vẫn duy trì sản xuất song song các dòng pin lỏng và pin bán rắn sử dụng chất điện phân lỏng.

Công nghệ pin thể rắn của Changan giúp tầm vận hành của xe điện cao vượt trội. Ảnh: Changan

Cuộc đua pin thể rắn tại Trung Quốc

Changan không đơn độc trong cuộc đua này khi nhiều thương hiệu Trung Quốc khác cũng đang tiến gần hơn tới việc phổ biến hóa pin thể rắn. Đầu năm nay, Dongfeng Motor đã bắt đầu thử nghiệm loại pin thể rắn riêng trong điều kiện thời tiết cực lạnh. Loại pin này sở hữu mật độ năng lượng 350 Wh/kg với phạm vi hoạt động công bố vượt mức 1.000 km. Dongfeng dự kiến đưa công nghệ này lên các dòng xe thương mại ngay trong năm nay, mục tiêu là vào tháng 9.

Nhiều hãng xe lớn còn hợp tác với Changan để làm xe điện. Ảnh: Changan Mazda

Các tên tuổi lớn như BYD, Chery, SAIC, GAC và CATL đều đang nỗ lực đạt được những đột phá tương tự. Những tập đoàn giàu truyền thống như Mercedes-Benz, VW, BMW, Toyota, Nissan, Hyundai và Honda cũng tham gia quyết liệt vào phân khúc này. Sau nhiều năm xuất hiện trên các dòng tít báo và đạt được các cột mốc trong phòng thí nghiệm, pin thể rắn cuối cùng cũng tiến gần đến giai đoạn ứng dụng thực tế. Nếu những công nghệ này đáp ứng được dù chỉ một nửa kỳ vọng, động cơ đốt trong chắc chắn sẽ có thêm lý do để lo ngại về vị thế của mình.