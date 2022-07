Loài mèo đã dạy con người cách sống hạnh phúc như thế nào?

1. Chấp nhận và thỏa mãn

Con người (đặc biệt là những người trẻ) luôn có xu hướng trách móc, đổ lỗi cho hoàn cảnh, tự đặt những câu hỏi sáo rỗng cho bản thân để đổ dồn trách nhiệm lên những yếu tố ngoại cảnh. Nhưng loài mèo thì ngược lại, “Cats fine with being cats” (tạm dịch là: Mèo cảm thấy thỏa mãn khi là mèo). Chúng không kỳ vọng vào bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh và ưu tiên bản thân trước tiên, vì vậy loài mèo chấp nhận sự vận hành của thế giới xung quanh chúng. Điều này không có nghĩa là chúng chấp nhận tất cả mọi điều xảy ra và không làm gì. Trên thực tế, mèo rất mạnh mẽ, chúng có thể bảo vệ và che chở cho mèo con một cách dứt khoát và quyết liệt nếu ai đó cố gắng "xâm phạm chủ quyền" mà chưa có sự cho phép từ chúng. Loài mèo bình thản nhưng không vô cảm!

2. Độc lập

Trái ngược với loài chó luôn cần sự yêu thương, quan tâm từ chủ. Mèo đối với chủ của chúng như những người đồng hành, một người bạn dù không thể hiện tình cảm quá mãnh liệt, nhưng đủ để trở thành một "người chiến hữu" tốt đối với các "sen". Đây cũng có thể trở thành bài học đáng để suy ngẫm đối với chúng ta, bởi lẽ con người được sinh ra đã luôn khát khao tình yêu thương từ những người khác, mong muốn được sự công nhận và chấp nhận, và có thể đau khổ, tổn thương nếu nhận lại sự thờ ơ, vô cảm từ những người xung quanh. Qua đặc tính này của loài mèo, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần suy nghĩ lại: Rốt cuộc việc phụ thuộc vào người khác hay các yếu tố ngoại cảnh để có được sự vui vẻ, thoả mãn có đáng không?

3. Khả năng tập trung, chọn lọc vấn đề



Nhìn chung mèo thường thờ ơ với mọi thứ, không thiện thiện với chủ hay thậm chí là các loài mèo khác. Điều này có thể hiện rằng mèo không có cảm xúc, chỉ cho bản thân là trên hết và chỉ tập trung vào những điều liên quan đến mình? Thực tế lại không như vậy, theo nhà triết học John Gray, tác giả của cuốn: “Philosopher John Gray, tác giả của cuốn Feline Philosophy: Cat and The Meaning Of Life” (Tạm dịch: “Triết lý về mèo: mèo và ý nghĩa của cuộc sống”) đã khẳng định rằng mèo chỉ thực sự quan tâm đến những thứ thực sự đáng để chúng quan tâm, và thậm chí nếu quan tâm, chúng cũng không thể hiện cảm xúc quá rõ ràng hay mạnh mẽ để người ngoài biết cảm xúc thật của chúng. Điều này thể hiện rằng mèo không bị chi phối bởi ngoại cảnh, chúng biết chọn lựa vấn đề và luôn giữ thái độ trung lập trong mọi hoàn cảnh.

Mặt khác, con người luôn có xu hướng quan tâm quá nhiều đến những điều xung quanh và tiếp nhận thông tin một cách vô ý thức, điều này dẫn đến não bộ bị quá tải, đồng thời không thể tập trung phát triển những khả năng vốn có. Bài học thứ 3 từ loài mèo này có lẽ là bài học đắt giá nhất, giúp con người sáng suốt hơn trong quá trình biết, chọn lọc và tiếp nhận thông tin.

Mặc dù phát triển hơn mèo về mọi mặt trong cuộc sống, con người vẫn còn những tư duy và nhận thức cần được cải thiện để cá nhân có thể phát triển tốt nhất. Mèo dù kém chúng ta ở nhiều mặt, nhưng lại mang tới cho chúng ta những bài học đáng để mỗi chúng ta suy ngẫm về con đường tới niềm hạnh phúc đích thực.

https://cafebiz.vn/loai-meo-da-day-con-nguoi-cach-song-hanh-phuc-nhu-the-nao-20220709070354945.chn