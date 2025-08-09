EOS sẽ sản xuất hệ thống chống UAV di động tại Singapore.

Vũ khí laser tốc độ ánh sáng, tiêu diệt tới 20 UAV mỗi phút

Công ty Electro Optic Systems Holdings Limited (EOS) của Úc vừa công bố ký hợp đồng trị giá 71,4 triệu euro (khoảng 125 triệu đô la Úc) để cung cấp hệ thống vũ khí laser năng lượng cao công suất 100 kilowatt, có khả năng vô hiệu hóa các bầy UAV trong thời gian cực ngắn.

Đây là đơn hàng xuất khẩu đầu tiên trên thế giới đối với hệ thống phòng thủ bằng laser ở phân khúc công suất 100 kW. Hợp đồng được thực hiện cho một quốc gia thành viên NATO tại châu Âu.

EOS sẽ cung cấp trọn gói năng lực tác chiến cơ động chống UAV bao gồm sản xuất, linh kiện dự phòng, đào tạo và tài liệu kỹ thuật trong giai đoạn 2025–2028. Việc chế tạo sẽ diễn ra tại cơ sở của công ty ở Singapore.

Trước đó, EOS đã nổi tiếng toàn cầu nhờ các giải pháp chống UAV sử dụng vũ khí động năng. Tuy nhiên, hệ thống mới đánh dấu bước nhảy vọt lớn khi có thể tiêu diệt tới 20 UAV mỗi phút nhờ chùm tia laser truyền đi với tốc độ ánh sáng.

Hệ thống được gắn trên xe tải, hoàn toàn cơ động và có thể tích hợp với các hệ thống phòng không nhiều tầng. Nó sử dụng các thuật toán tiên tiến, radar, công nghệ phát hiện mối đe dọa, định vị mục tiêu và chốt chùm tia để đảm bảo độ chính xác tối đa.

Ông Andreas Schwer, Giám đốc điều hành EOS, cho biết: “Đây là đơn hàng xuất khẩu đầu tiên trên thế giới đối với hệ thống phòng thủ bằng laser ở phân khúc công suất 100 kilowatt. Hệ thống vũ khí laser của chúng tôi mang lại tốc độ và độ chính xác chưa từng có, với chi phí dưới 10 xu cho mỗi lần bắn.”

Ông cho biết, trong bối cảnh địa chính trị đầy bất ổn hiện nay, khả năng phát hiện và đánh bại mối đe dọa trên không ngay lập tức là yếu tố then chốt trong mọi nhiệm vụ.

Hệ thống vũ khí laser năng lượng cao (EOS)

Ba năm thử nghiệm thực địa, tối ưu hóa khả năng diệt UAV giá rẻ

EOS phát triển hệ thống laser này nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu đang gia tăng về các giải pháp phòng thủ UAV với chi phí hợp lý, đặc biệt trước nguy cơ từ các cuộc tấn công bằng bầy UAV – một hiểm họa ngày càng phổ biến trên chiến trường hiện đại, nơi các hệ thống phòng không truyền thống trở nên đắt đỏ và phản ứng chậm.

Hệ thống năng lượng cao là thành quả của ba năm thử nghiệm thực địa và nhiều cuộc bắn thử nghiệm trực tiếp, được tiến hành cùng khách hàng để bảo đảm thiết bị vận hành hiệu quả trong nhiều điều kiện và môi trường khác nhau.

EOS đã đầu tư đáng kể để hoàn thiện công nghệ điều khiển chùm tia, giúp laser duy trì độ chính xác ở cự ly xa. Hệ thống khóa chùm tiên tiến cho phép giữ mục tiêu cố định ngay cả khi di chuyển nhanh.

Thành công của đơn hàng là kết quả của nhiều chiến dịch quảng bá, trình diễn thực địa và quá trình hợp tác liên tục với các khách hàng tiềm năng. EOS đã chứng minh khả năng tác chiến của hệ thống trong các tình huống thực tế, thuyết phục bên mua về hiệu quả chi phí trong đối phó bầy UAV.

Hệ thống vũ khí laser sẽ được giới thiệu tại triển lãm DSEI 2025 ở London từ ngày 9-12/9. Tại đây, khách tham quan sẽ có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia của EOS và tìm hiểu cách các giải pháp phòng không nhiều lớp đang trở thành yếu tố thiết yếu trong chiến lược quốc phòng hiện đại.

Thời điểm công bố hợp đồng được cho là có ý nghĩa chiến lược, khi các mối đe dọa an ninh toàn cầu đang chuyển dần sang lĩnh vực UAV. Đặc biệt, các bầy UAV tấn công từ nhiều hướng cùng lúc đang đặt ra thách thức lớn đối với hệ thống phòng không truyền thống.

Hệ thống laser của EOS cho phép phản ứng nhanh, tiêu diệt mối đe dọa tức thì mà không tốn kém như các giải pháp dùng tên lửa. Mỗi phát bắn chỉ tiêu tốn dưới 10 xu, giúp tối ưu hóa chi phí cho các hoạt động dài hạn.

Thông báo được Ban Giám đốc EOS cho phép công bố lên Sở Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX). Công ty hiện đang tiến hành sản xuất để kịp tiến độ giao hàng từ 2025 đến 2028, đồng thời tiếp tục phát triển các công nghệ quốc phòng thế hệ mới.