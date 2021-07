Loài khủng long mới được đặt tên theo nhân vật trong truyện Doraemon

Tháng 7/2020, các nhà khoa học Trung Quốc phát hiện một loạt dấu chân hóa thạch ở tỉnh Tứ Xuyên, có khả năng thuộc về một loài khủng long ăn thịt sống ở kỷ Phấn Trắng – thời kỳ tồn tại cuối cùng của loài khủng long trước khi tuyệt chủng.



Dấu chân khủng long hóa thạch được phát hiện ở Tứ Xuyên, Trung Quốc - Ảnh: SCMP





Phần đế của mỗi dấu chân có chiều dài khoảng 30 cm, ước tính phần thân có thể dài đến gần 4 mét. Người dân địa phương biết rõ những dấu tích này nhưng họ không nghĩ là dấu vết khủng long. Như vậy, loài khủng long mới được xác định nhờ hóa thạch dấu vết, ví dụ như hang ổ hoặc dấu chân, chứ không phải xác của con vật. Cho đến gần đây, nhóm khảo cổ mới thông báo chính thức về tên gọi của loài mới này.

Nhân vật Nobita là bạn thân của mèo máy Doraemon.



Loài khủng long mới được đặt tên là “Eubrontes nobitai”. Trong đó “nobitai” được lấy cảm hứng từ nhân vật Nobita - bạn thân của chú mèo máy Doraemon trong bộ truyện tranh cùng tên của Nhật Bản, phim lần đầu được khởi chiếu vào năm 1969. Còn từ “Eubrontes” dùng mô tả dấu chân hóa thạch khủng long.

Quyết định đặt tên trên được công bố trên tạp chí Cổ sinh vật học tại đại học Dầu khí Trung Quốc, thành phố Bắc Kinh.

Các nhà khoa học giải thích việc chọn nhân vật trong Doraemon để đặt tên vì bộ phim hoạt hình này được coi là “ký ức chung” của thế hệ 8X sinh ra ở Trung Quốc.

Theo ông Xing Lida, giáo sư cổ sinh vật tham gia nhóm khai quật, Doraemon đã khắc họa xuất sắc các nhân vật khủng long, giúp trẻ em muốn khám phá thêm về loài bò sát tiền sử khổng lồ này. Mọi tập có liên quan đến khủng long trong bộ phim Doraemon đều “rất xuất sắc”. Đặc biệt 2 phần phim Khủng long của Nobita năm 1980 và Khủng long mới của Nobita năm 2020 giúp "nhiều đứa trẻ thích khủng long".

Được biết một bản sao của hóa thạch khủng long đã được gửi đến Bảo tàng Quốc gia Tokyo và Fujiko F. Fujio pro Co Ltd., công ty chuyên sản xuất phim hoạt hình do họa sĩ Fujiko F. Fujio- “cha đẻ” của bộ truyện tranh Doremon-thành lập.