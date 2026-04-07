HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Loại hoa khô ‘cực phẩm’ giúp Việt Nam 3 tháng thu về hơn 11 triệu USD, Ấn Độ mê mẩn

Hữu Bách |

Hoa hồi, một loại gia vị đặc trưng của Việt Nam đang tiếp tục ghi nhận kim ngạch xuất khẩu đáng chú ý.

- Ảnh 1.

Theo số liệu sơ bộ từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 3/2026, Việt Nam xuất khẩu hoa hồi đạt 1.204 tấn, tương đương 4,7 triệu USD, tăng mạnh 62,3% cả về lượng và giá trị so với tháng 2/2026. Tuy nhiên, so với cùng kỳ tháng 3/2025, lượng xuất khẩu vẫn giảm nhẹ 3,5%, cho thấy thị trường vẫn chịu ảnh hưởng của những biến động trong giai đoạn đầu năm.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, tổng lượng xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 2.960 tấn, kim ngạch đạt 11,7 triệu USD, giảm 15,3% về lượng và 4,0% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025 (3.495 tấn). Theo đánh giá của các doanh nghiệp trong ngành, nhu cầu tại một số thị trường lớn chưa phục hồi hoàn toàn, trong khi chi phí logistics cùng biến động giá năng lượng trên thế giới tiếp tục gây áp lực lên hoạt động xuất khẩu.

Xét về thị trường, Ấn Độ tiếp tục là điểm đến lớn nhất của hoa hồi Việt Nam. Riêng trong tháng 3/2026, thị trường này nhập khẩu 702 tấn, chiếm tỷ trọng áp đảo trong tổng lượng xuất khẩu. Các thị trường tiếp theo gồm Hoa Kỳ với 116 tấn và khu vực EU, chủ yếu là Hà Lan, khoảng 68 tấn.

Tính chung 3 tháng đầu năm, xuất khẩu hoa hồi sang Ấn Độ đạt 1.861 tấn, chiếm 62,9% tổng lượng xuất khẩu nhưng giảm 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Hoa Kỳ đạt 228 tấn, chiếm 7,6% thị phần và tăng 11,9% so với cùng kỳ.

TIN LIÊN QUAN

Theo khu vực, châu Á vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của hoa hồi Việt Nam khi chiếm 79,8% tổng kim ngạch, dù giảm 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Châu Mỹ đứng thứ hai với 13,0% thị phần, giảm 5,2%, trong khi châu Âu chiếm 6,7% và ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 50,4%. Điều này cho thấy thị trường EU đang mở ra cơ hội mới cho xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam.

Trong đó, Lạng Sơn được mệnh danh "thủ phủ" của cây hồi của nước ta. Hồi ở Lạng Sơn được trồng chủ yếu tại các huyện Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Tràng Định, Chi Lăng, Văn Lãng và Cao Lộc.

Tags

Việt Nam

Xuất khẩu

Ấn Độ

Gia vị

hoa hồi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại