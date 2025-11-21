Loại cỏ trên sân Old Trafford sắp được trồng ở Mỹ Đình có phù hợp với khí hậu Việt Nam?

Zeon Zoysia là giống cỏ Zoysia được chọn lọc đặc biệt, hiện được sử dụng tại nhiều sân Premier League như Old Trafford, Anfield. Loại cỏ này có lá mảnh, mật độ thân rễ cực cao, khả năng chịu nhiệt vượt trội, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế khắt khe.

Hỏi 1: Giống cỏ mới sắp thay thế cỏ Bermuda tại sân Mỹ Đình có tên đầy đủ là gì?

Hỏi 2: So với cỏ Bermuda cũ, Zeon Zoysia khắc phục được nhược điểm lớn nhất nào của sân Mỹ Đình vào mùa đông?

A Dễ bị nấm mốc do thoát nước kém B Xuất hiện mảng vàng úa khi nhiệt độ xuống thấp C Cần cắt tỉa quá thường xuyên D Không chịu được bóng râm