Loại cỏ trên sân Old Trafford sắp được trồng ở Mỹ Đình có phù hợp với khí hậu Việt Nam?

Đáp án đúng là: A. Zeon Zoysia
Zeon Zoysia là giống cỏ Zoysia được chọn lọc đặc biệt, hiện được sử dụng tại nhiều sân Premier League như Old Trafford, Anfield. Loại cỏ này có lá mảnh, mật độ thân rễ cực cao, khả năng chịu nhiệt vượt trội, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế khắt khe.
Đáp án đúng là: B. Xuất hiện mảng vàng úa khi nhiệt độ xuống thấp
Cỏ Bermuda truyền thống chịu lạnh rất kém, dễ chuyển màu vàng và chết cục bộ khi nhiệt độ miền Bắc xuống dưới 15°C hoặc có sương muối. Zeon Zoysia duy trì màu xanh đồng đều quanh năm nhờ khả năng chịu lạnh tốt hơn hẳn, phù hợp hoàn toàn với khí hậu 4 mùa của Hà Nội.
Đáp án đúng là: C. Thân bò và rễ ngầm lan rộng tạo chồi mới
Zeon Zoysia phát triển đồng thời thân bò (stolons) trên mặt đất và rễ ngầm (rhizomes) dưới đất với mật độ cực dày. Khi một vùng bị hỏng, các thân và rễ từ khu vực xung quanh nhanh chóng lan sang, đâm chồi mới và lấp đầy chỉ trong 2–4 tuần, giúp mặt sân tự phục hồi mà không cần can thiệp nhân công lớn.