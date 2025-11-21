HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Loại cỏ trên sân Old Trafford sắp được trồng ở Mỹ Đình có phù hợp với khí hậu Việt Nam?

Nguyệt Phạm |

Loại cỏ mới sắp thay thế cỏ Bermuda tại sân Mỹ Đình có đặc điểm gì nổi bật?

Quizz Loại cỏ trên sân Old Trafford sắp được trồng ở Mỹ Đình có phù hợp với khí hậu Việt Nam? – 3 câu hỏi
Câu hỏi 1/3
Hỏi 1: Giống cỏ mới sắp thay thế cỏ Bermuda tại sân Mỹ Đình có tên đầy đủ là gì?

Đáp án đúng là: A. Zeon Zoysia

Zeon Zoysia là giống cỏ Zoysia được chọn lọc đặc biệt, hiện được sử dụng tại nhiều sân Premier League như Old Trafford, Anfield. Loại cỏ này có lá mảnh, mật độ thân rễ cực cao, khả năng chịu nhiệt vượt trội, đáp ứng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế khắt khe.

Loại cỏ trên sân Old Trafford sắp được trồng ở Mỹ Đình có phù hợp với khí hậu Việt Nam?- Ảnh 1.

Sân cỏ Mỹ Đình. (Ảnh: Người quan sát)

 

Câu hỏi 2/3
Hỏi 2: So với cỏ Bermuda cũ, Zeon Zoysia khắc phục được nhược điểm lớn nhất nào của sân Mỹ Đình vào mùa đông?

Đáp án đúng là: B. Xuất hiện mảng vàng úa khi nhiệt độ xuống thấp

Cỏ Bermuda truyền thống chịu lạnh rất kém, dễ chuyển màu vàng và chết cục bộ khi nhiệt độ miền Bắc xuống dưới 15°C hoặc có sương muối. Zeon Zoysia duy trì màu xanh đồng đều quanh năm nhờ khả năng chịu lạnh tốt hơn hẳn, phù hợp hoàn toàn với khí hậu 4 mùa của Hà Nội.

Câu hỏi 3/3
Hỏi 3: Cơ chế nào giúp Zeon Zoysia tự lấp đầy vết rách, vết dẫm trên mặt sân mà không cần thay cỏ?

Đáp án đúng là: C. Thân bò và rễ ngầm lan rộng tạo chồi mới

Zeon Zoysia phát triển đồng thời thân bò (stolons) trên mặt đất và rễ ngầm (rhizomes) dưới đất với mật độ cực dày. Khi một vùng bị hỏng, các thân và rễ từ khu vực xung quanh nhanh chóng lan sang, đâm chồi mới và lấp đầy chỉ trong 2–4 tuần, giúp mặt sân tự phục hồi mà không cần can thiệp nhân công lớn.

