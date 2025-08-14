Loại cây lá rộng, quả vàng lúc lỉu, trồng 1 cây đủ nuôi cả nhà 3 thế hệ, cho bóng mát lại mang tiền cho chủ

Trong khu vườn của nhiều gia đình Việt, đặc biệt ở vùng nông thôn, không khó để bắt gặp hình ảnh một cây mít tỏa bóng mát, lá xanh um, mùa quả chín vàng rực, thơm lừng cả góc sân. Cây mít vốn gắn bó với đời sống từ bao đời nay, không chỉ bởi giá trị ẩm thực mà còn vì ý nghĩa phong thủy, mang lại cảm giác đủ đầy, sung túc cho gia chủ.

Cây mít thuộc nhóm cây ăn quả lâu năm, tán rộng, lá to xanh đậm quanh năm. Khi trưởng thành, cây có thể cao từ 10–15m, tỏa bóng mát che phủ cả một khoảng sân, thích hợp trồng ở vị trí trước nhà hoặc bên hông nhà để vừa tạo cảnh quan vừa giúp điều hòa không khí. Không ít gia đình kể rằng, chỉ cần một cây mít lớn, mỗi mùa thu hoạch đã đủ quả ăn quanh năm, thậm chí dư bán để có thêm thu nhập, nuôi sống cả gia đình qua nhiều thế hệ.

Điểm hấp dẫn nhất của cây mít chính là những chùm quả vàng ươm, lúc lỉu trên thân và cành. Khi chín, múi mít thơm ngọt, dày cơm, hạt mít cũng có thể luộc, nướng làm món ăn vặt. Ngoài ra, mít non lại trở thành nguyên liệu cho nhiều món mặn dân dã như mít kho, gỏi mít, canh mít… Chính sự đa dạng trong cách chế biến đã khiến loại quả này luôn được ưa chuộng ở khắp vùng miền.

Về mặt phong thủy, cây mít được xem là biểu tượng của sự no đủ và may mắn. Màu vàng của quả chín tượng trưng cho tiền tài, lá xanh tượng trưng cho sức sống bền bỉ. Nhiều người tin rằng trồng mít trong vườn không chỉ mang lại bóng mát và nguồn thực phẩm sạch mà còn giúp gia đình đón lộc, làm ăn thuận lợi.

Hiện nay, giá mít trên thị trường khá ổn định và đem lại nguồn lợi tốt cho người trồng. Tùy từng loại mít, mức giá có sự chênh lệch đáng kể: mít Thái siêu sớm dao động khoảng 18.000 – 25.000 đồng/kg, mít dai nội địa từ 15.000 – 20.000 đồng/kg, còn mít tố nữ có giá cao hơn, khoảng 35.000 – 45.000 đồng/kg. Với những cây mít sai quả, mỗi mùa có thể cho vài chục đến cả trăm quả, giá trị thu được không hề nhỏ.

Không chỉ là loại cây ăn quả quen thuộc, mít còn là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Mùi thơm nồng nàn của quả chín, vị ngọt của từng múi vàng óng và bóng mát rợp sân nhà khiến cây mít trở thành hình ảnh thân thương, gắn liền với sự no ấm và hạnh phúc gia đình Việt.