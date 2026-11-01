Dù 89 tuổi và sức khỏe yếu nhưng danh ca Minh Cảnh luôn chỉn chu, ăn mặc đẹp mỗi khi xuất hiện.

Mới đây, danh ca Minh Cảnh đã ra sân bay để đáp chuyến bay về lại Mỹ sau nhiều ngày ở Việt Nam.



Được biết, nam danh ca hiện định cư tại Mỹ cùng gia đình. Những năm trước ông thường xuyên về nước biểu diễn nhưng thời gian gần đây sức khỏe ngày càng yếu đi. Ở tuổi 89, ông không thể đi lại mà phải ngồi xe lăn.

Danh ca Minh Cảnh ở sân bay

Chính vì vậy, danh ca Minh Cảnh đã dốc hết sức về nước lần cuối làm liveshow chia tay khán giả và giã từ sân khấu, dưới sự giúp đỡ của NSND Thanh Tuấn, NSND Minh Vương và nhiều đàn em.

Là một danh ca lừng danh nên khi về nước, Minh Cảnh được nhiều đàn em chăm sóc tận tình. Nghệ sĩ Bích Hạnh, nghệ sĩ Minh Minh Tâm… luôn túc trực lo cho ông. NSND Thanh Điền đến thăm hỏi ông thường xuyên.

Ngoài làm liveshow, danh ca Minh Cảnh cũng thực hiện một số công việc là tới thăm nghệ sĩ Hồng Nga - người bạn diễn thân thiết năm xưa, tới Hoa viên nghĩa trang nghệ sĩ ở Bình Dương thăm mộ vợ đầu cùng các đồng nghiệp quá cố như NSND Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ Thanh Sang, NSƯT Vũ Linh…

Ông cũng mua sẵn một mảnh đất tại Hoa viên nghĩa trang nghệ sĩ để sau khi qua đời gia đình đưa ông về an nghỉ tại nơi đây theo đúng tâm nguyện. Đồng thời nam danh ca cũng trao lại một số kỷ vật gắn bó 65 năm sự nghiệp của mình.

Dù 89 tuổi và sức khỏe yếu nhưng danh ca Minh Cảnh luôn chỉn chu, ăn mặc đẹp mỗi khi xuất hiện. Ra sân bay, ông vẫn ăn diện chỉnh tề, mặc áo sơ mi sơ vin quần Âu, đội mũ phớt và đeo kính đen theo phong cách quen thuộc.

Rất nhiều đồng nghiệp, đàn em, đệ tử đã ra sân bay để tiễn danh ca Minh Cảnh về Mỹ. Có một đệ tử còn tận tình bế ông từ ô tô xuống sân bay. Ai cũng bùi ngùi vì không biết khi nào mới được gặp lại danh ca Minh Cảnh.

Danh ca Minh Cảnh (tên thật Nguyễn Văn Cảnh, sinh năm 1937) là một trong những giọng ca vàng của nghệ thuật cải lương Việt Nam.

Sở hữu chất giọng cao vút, truyền cảm với lối ca ngân dài và nhả chữ độc đáo, ông đã sáng tạo ra trường phái ca vọng cổ hơi dài mang đậm dấu ấn riêng. Tên tuổi của ông gắn liền với hàng loạt vở tuồng kinh điển như Bên cầu dệt lụa, Máu nhuộm sân chùa, Sầu quan ải cùng các bài tân cổ giao duyên bất hủ như Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà. Năm 2023, sau thời gian dài định cư tại Mỹ, ông trở về Việt Nam biểu diễn.

Cho đến nay, tiếng hát của "đệ nhất danh ca" Minh Cảnh vẫn sống mãi trong lòng nhiều thế hệ khán giả mộ điệu cải lương.