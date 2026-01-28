Lộ xe mới dễ là VinFast VF 5 2026 tại Việt Nam: Thiết kế sắc sảo hơn, cụm đèn mảnh giống LED, mâm mới phay bắt mắt

Hình ảnh từ công báo sở hữu công nghiệp tháng 1/2026 đã hé lộ một mẫu xe điện cỡ nhỏ mới của VinFast. Dựa vào kiểu dáng quen thuộc, có thể dự đoán đây là phiên bản nâng cấp facelift của VinFast VF 5. Cũng có thể VinFast sẽ đưa ra một cái tên mới cho mẫu xe này, nhưng nền tảng vẫn là VF 5.

Mẫu xe mới của VinFast có kiểu dáng giống VF 5 lộ diện. Ảnh: NOIP

Nếu đây đúng là VinFast VF 5 2026, điểm thay đổi lớn nhất tập trung ở hệ thống đèn. Cụm đèn chiếu sáng phía trước được thu hẹp lại, đặt thấp, sắc nét hơn. Với cấu trúc này, có khả năng xe sẽ được nâng cấp lên công nghệ LED thay vì halogen. Dải nhận diện cánh chim đặc trưng phía trước cũng được tinh chỉnh để hài hòa với tổng thể gương mặt mới, có thể cũng được tích hợp LED giống đàn anh VF 6.

Mẫu xe có thể là VF 5 mới hứa hẹn sẽ có thiết kế bắt mắt hơn. Ảnh dựng đồ họa: AP.

Phần thân xe và đuôi xe cũng ghi nhận những chi tiết mới xuất hiện trong hồ sơ bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Ở phía hông, đáng chú ý nhất là bộ mâm xe phối hai tông màu, có thể là dạng phay, bắt mắt hơn loại đơn sắc trước đây. Trong khi đó, tổng thân ngang hông xe vẫn gần như giống hệt trên VF 5 hiện tại.

Cụm đèn phía sau cũng được làm mới. Dải đỏ đặt ở phần giữa cửa cốp chạy ngang logo VinFast có thể sẽ là LED, thay vì dải nhựa đơn thuần như trên VF 5. Cụm đèn phía dưới thanh mảnh hơn, có thể là xi-nhan và đèn lùi với công nghệ LED. Trên VF 5 hiện tại, các đèn phanh, xi-nhan và lùi đều đặt thấp và là đèn halogen.

Hệ thống đèn hậu của VF 5 có thể thay đổi lớn. Ảnh dựng đồ họa: AP.

VF 5 là mẫu xe điện cỡ A từng ra mắt hồi cuối năm 2022 với tên VF 5 Plus. Xe có kích thước tổng thể lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.513 mm. Kiểu dáng xe giống crossover cỡ nhỏ cho đô thị với khoảng sáng gầm tới 182 mm.

Nội thất VF 5 khác biệt các mẫu xe đàn anh khi có tới 2 màn hình kích thước 7 inch sau vô-lăng và 8 inch trung tâm. Ghế xe chỉnh cơ. Điều hòa là loại 1 vùng tích hợp lọc không khí. Xe dùng phanh tay cơ và núm xoay chuyển số. Không loại trừ khả năng VF 5 facelift sẽ được làm mới nội thất.

Nội thất VF 5 sẽ hấp dẫn hơn khi thay bằng phanh điện tử. Ảnh dựng đồ họa: AP

Động cơ điện của VF 5 hiện cho công suất 134 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm. Pin xe 37,23 kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 326 km khi đầy. Thời gian sạc nhanh 10-70% là trong 33 phút. Hiện chưa rõ bản nâng cấp của VF 5 có cải thiện dung lượng pin hay không.

Hiện VF 5 là dòng xe bán chạy thứ 2 của VinFast, sau VF 3. Nếu được nâng cấp lớn lần này, mẫu xe này có thể còn thu hút thêm nhiều khách hàng hơn nữa. Giá xe hiện niêm yết là 529 triệu đồng.