Lộ xe lạ trông như VinFast VF 5 mới: Đuôi khác biệt, vô-lăng vát 2 đáy thể thao, màn hình lớn hơn hẳn

Một đoạn video lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội gần đây đã ghi lại cảnh hai chiếc xe điện được ngụy trang kín mít đang trong quá trình đưa vào container để vận chuyển. Dù lớp vỏ ngoài được bao bọc kỹ lưỡng, chiếc xe vẫn để lộ một số chi tiết khá giống VinFast VF 5/Herio Green như kính hông và bộ mâm. Hiện chưa rõ đây có phải một bản nâng cấp mới của VF 5 hay không.

Chiếc xe lạ được ngụy trang kín mít có kiểu dáng giống VinFast VF 5. Ảnh cắt từ video: ST

Ngoài ra, đoạn video rò rỉ cho thấy mẫu xe thử nghiệm này có tay lái nghịch, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy đây có thể là phiên bản dành riêng cho các thị trường sử dụng tay lái bên phải như Ấn Độ hoặc Indonesia.

Tại phần đuôi xe, cụm đèn hậu LED đã có sự thay đổi về cấu trúc so với phiên bản hiện hành, song đây có thể chỉ là cụm đèn tạm thời phục vụ quá trình nghiên cứu trước khi hoàn thiện sản phẩm thương mại.

Bước vào khoang lái, nội thất xe gây bất ngờ lớn với sự xuất hiện của vô-lăng vát hai đáy mang phong cách thể thao, đi kèm màn hình điều khiển trung tâm có kích thước lớn hơn hẳn so VF 5 hiện tại. Ngoài ra, khu vực bảng điều khiển và ghế ngồi cũng không giống với mẫu VF 5 đang bán trên thị trường. Đoạn video mờ không thể hiện rõ xe dùng phanh tay cơ hay điện tử. Nếu dùng phanh điện tử, đây có thể sẽ là điểm "ăn tiền" mới của mẫu xe đô thị cỡ nhỏ này.

Thiết kế nội thất khác biệt lớn với VF 5 hiện tại. Ảnh cắt từ clip: ST

Liệu VF 5 có đổi sang nội thất mới hiện đại và thể thao hơn? Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Trong hồ sơ từ Công báo Sở hữu công nghiệp được công bố vào tháng 1/2026, các bản vẽ thiết kế đã hé lộ một mẫu xe điện cỡ nhỏ mới của hãng xe Việt, nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp (facelift) của VinFast VF 5. Việc nhà sản xuất có thể đặt cho mẫu xe này một cái tên mới hoàn toàn thay vì giữ nguyên tên gọi VF 5 cũng là một kịch bản khả thi, nhưng cốt lõi nền tảng kỹ thuật dự kiến vẫn dựa trên dòng xe điện hạng A đang rất thành công này.

Mẫu xe giống VF 5 bản nâng cấp được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Ảnh: NOIP

Nếu đúng đây là phiên bản VF 5 2026, sự thay đổi mang tính đột phá nhất nằm ở hệ thống chiếu sáng. Cụm đèn phía trước được tinh chỉnh theo hướng thu hẹp lại, đặt thấp và sắc sảo hơn, tạo nên diện mạo hiện đại hơn hẳn. Cấu trúc đèn mới cho phép xe nâng cấp lên công nghệ LED tiên tiến, thay thế cho loại halogen truyền thống. Ở phía sau, dải đèn đỏ chạy ngang cửa cốp và logo VinFast có thể tích hợp LED. Cụm đèn tín hiệu phía dưới bao gồm xi-nhan và đèn lùi cũng trở nên thanh mảnh và sắc nét hơn.

Những tinh chỉnh ở phía trước và sau giúp xe trông hiện đại hơn hẳn. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Thống kê doanh số tháng 4/2026 ghi nhận VinFast VF 5 dẫn đầu phân khúc với 4.732 xe được bán ra. Kết quả này phản ánh sự chênh lệch lớn về lượng xe tiêu thụ khi so sánh với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong cùng tầm giá như Kia Sonet (598 xe) hay Toyota Raize (251 xe). Do đó, nếu bản nâng cấp với những thay đổi về thiết kế và tiện nghi sớm được ra mắt, áp lực cạnh tranh lên nhóm xe xăng cùng phân khúc dự báo sẽ càng gia tăng.