Lén lút nhắn tin riêng với người hâm mộ, nữ idol 20 tuổi đã phải công khai xin lỗi và chấp nhận hình phạt.

Nữ thần tượng 20 tuổi Yumepirika đã phải lên tiếng xin lỗi công khai sau khi thừa nhận có liên lạc riêng với một người hâm mộ. Vụ bê bối này đã bùng nổ thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội và khép lại bằng yêu cầu khắc nghiệt từ công ty quản lý của nhóm nhạc Aisunattsu: vĩnh viễn cắt đứt liên lạc với người hâm mộ đó hoặc phải từ bỏ sự nghiệp idol.

Vào ngày 24/10, trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Yumepirika đã trực tiếp lên tiếng về vụ việc sau khi các hình ảnh chụp màn hình được cho là tin nhắn riêng tư của cô bắt đầu lan truyền trên mạng. Ngày hôm sau, công ty quản lý của nhóm đã xác nhận một số cáo buộc là chính xác, đồng thời giải thích rằng các thành viên bị nghiêm cấm tương tác riêng với người hâm mộ.

Nữ idol Yumepirika xin lỗi sau khi liên lạc với người hâm mộ

Trong lời xin lỗi công khai, Yumepirika thừa nhận bản thân đã vi phạm quy định của công ty và nhận trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

Nữ ca sĩ chia sẻ cô gia nhập Aisunattsu với mục tiêu cống hiến hết mình cho sự nghiệp thần tượng, nhưng thừa nhận hành động của mình đã gây ra rắc rối cho công ty quản lý, các thành viên trong nhóm cũng như người hâm mộ.

Sau khi thảo luận về tình hình với công ty, cô nhận được hai lựa chọn: rời khỏi công ty hoặc vĩnh viễn cắt đứt liên lạc với người hâm mộ liên quan. Yumepirika đã chọn tiếp tục sự nghiệp. Cô tuyên bố đã chấm dứt mối quan hệ, xóa thông tin liên lạc của người này và dừng mọi hình thức liên lạc.

Công ty quản lý bắt buộc livestream mỗi đêm cho đến hết năm 2026

Lời xin lỗi chưa phải là hồi kết của câu chuyện. Như một phần trong nỗ lực lấy lại niềm tin từ công chúng, công ty quản lý của Aisunattsu đã yêu cầu Yumepirika phải livestream đều đặn mỗi đêm cho đến hết năm 2026. Các buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu từ ngày 25/10, phía quản lý đưa ra biện pháp này như một cách để khôi phục lại sự tin tưởng của người hâm mộ sau bê bối.

Một diễn biến đáng chú ý khác là công ty quản lý đã đe dọa sẽ có hành động pháp lý đối với người chịu trách nhiệm phát tán các cuộc trò chuyện riêng tư khi chưa được sự cho phép. Theo phía quản lý, việc công khai các tin nhắn này đã xâm phạm quyền riêng tư của những người liên quan.

Bên cạnh đó, không phải tất cả tin nhắn rò rỉ đều là cuộc trò chuyện giữa Yumepirika và người hâm mộ. Công ty làm rõ rằng một số tin nhắn LINE thực chất là các trao đổi liên quan đến công việc giữa nữ thần tượng và chủ tịch công ty.

Yumepirika gia nhập Aisunattsu vào năm 2025. Nhóm nhạc 5 thành viên này ban đầu ra mắt vào tháng 6 năm 2023.