Lở tuyết ở Nepal, 14 người mất tích, 2 thi thể đã được tìm thấy

Hai thi thể đã được tìm thấy sau khi một trận lở tuyết phủ xuống khu trại của nhóm leo núi tại chân đỉnh Himlung Himal, Nepal.

Lực lượng cứu hộ Nepal đã tìm thấy hai thi thể tại hiện trường vụ lở tuyết xảy ra ở khu vực Himlung Himal, thuộc huyện Manang, vào sáng Chủ nhật. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm những người còn mất tích gặp nhiều khó khăn do tuyết rơi dày và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng một nhóm người được cho là đã bị vùi lấp khi tuyết phủ xuống khu trại dưới chân đỉnh Himlung Himal, ngọn núi cao 7.126 m và nằm trên khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng.

Vụ lở tuyết xảy ra tại Himlung Himal, một trong những điểm đến quen thuộc của các nhà leo núi nước ngoài tại Nepal (Ảnh: BBC)

Nhóm gặp nạn chủ yếu là người Nepal, gồm các nhà leo núi và nhân viên hỗ trợ. Họ được cử lên núi trước những nhà leo núi nước ngoài để chuẩn bị khu trại, quản lý tuyến đường và cố định dây thừng phục vụ hành trình chinh phục đỉnh núi.

Theo Hiệp hội Hướng dẫn viên Leo núi Quốc gia Nepal (NNMGA), 16 người được báo cáo mất tích sau vụ lở tuyết xảy ra tại Trại căn cứ Himlung Himal, huyện Manang, hôm Chủ nhật. Trong số này có 14 nhân viên nhà bếp và 2 hướng dẫn viên leo núi thuộc các công ty thám hiểm khác nhau.

Hai hướng dẫn viên sau đó được lực lượng cứu hộ tìm thấy, nhưng cả hai đã tử vong. Đến nay, 14 nhân viên nhà bếp vẫn chưa được tìm thấy.

Thời tiết tại khu vực Himlung Himal những ngày qua được dự báo có tuyết rơi dày. Điều kiện này khiến trực thăng và các đội cứu hộ ban đầu không thể tiếp cận hiện trường ngay sau vụ lở tuyết.

Một đội cứu hộ gồm những người leo núi giàu kinh nghiệm sau đó được điều động khẩn cấp từ thủ đô Kathmandu bằng trực thăng. Theo truyền thông địa phương, hoạt động tìm kiếm dự kiến tiếp tục vào thứ Hai, khi lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận khu vực an toàn hơn.

Himlung Himal là một trong những điểm đến được các nhà leo núi nước ngoài lựa chọn tại Nepal. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết tại các vùng núi của quốc gia Nam Á này đang diễn biến phức tạp, với mưa và tuyết xuất hiện liên tục trong những ngày gần đây.

Đầu tuần này, các nhà leo núi cũng phải rời khỏi khu vực đỉnh Manaslu, ngọn núi cao thứ 8 thế giới, do nguy cơ tuyết lở gia tăng.

Vụ việc tại Himlung Himal xảy ra chưa đầy hai tháng sau khi 6 người thiệt mạng trên đỉnh Broad Peak ở Pakistan. Trong số các nạn nhân có nhà leo núi nổi tiếng người Anh gốc Nepal Nirmal Purja.

Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Nepal và nhiều khu vực khác tại châu Á liên tiếp hứng chịu thời tiết cực đoan. Mới chỉ vài tuần trước, trận lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, được cho là liên quan đến sự sụp đổ và sạt lở của một sông băng lớn. Thảm họa khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích.

Tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng, hoạt động tìm kiếm và khắc phục hậu quả của một trận lũ lụt, sạt lở đất lớn hồi tháng 8 vẫn đang được tiến hành. Hơn 6.000 người được cho là vẫn mất tích, trong khi hơn 1.400 người đã được xác nhận thiệt mạng sau vụ sạt lở sông băng khiến lượng lớn nước và đất đá đổ xuống thung lũng sông Trishuli.

Nepal là quốc gia có ngành du lịch đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, vẫn kêu gọi du khách quốc tế không hủy các chuyến đi đến nước này bất chấp những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tình trạng thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng đến nhiều khu vực khác của châu Á. Tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, giới chức địa phương cho biết hơn 50 người đã thiệt mạng do thời tiết xấu. Trong khi đó, Bangkok ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ lụt sau nhiều ngày mưa lớn.

Tại Nhật Bản, một cơn bão ảnh hưởng đến Tokyo và các tỉnh lân cận hồi đầu tuần, gây sạt lở đất khiến 4 người thiệt mạng.

Vụ lở tuyết tại Himlung Himal hiện vẫn đang được lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm. Trong điều kiện tuyết dày và thời tiết diễn biến xấu, việc tiếp cận khu vực gặp nạn được đánh giá là một trong những thách thức lớn đối với các đội cứu hộ.

Nguồn: CNN, BBC