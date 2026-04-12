Lộ trang bị BMW X1 2026 giá dự kiến 1,689 tỷ đồng tại Việt Nam: Mâm lớn, tiện nghi xịn, mạnh hơn X3, có ADAS cạnh tranh Q3

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng đại lý, BMW X1 2026 đang được nhận đặt cọc, hứa hẹn sẽ ra mắt vào khoảng tháng 10 năm nay. Khác với đàn anh X3 được lắp ráp trong nước, X1 nhiều khả năng sẽ được nhập khẩu từ Đức.

Người bán cũng cho biết mức giá tạm tính của X1 2026 là 1,689 tỷ đồng. Chỉ có một phiên bản được phân phối là sDrive20i.

BMW X1 thế hệ mới sắp ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: ST

Thế hệ X1 mới thay đổi hoàn toàn so với mẫu cũ từng bán ở Việt Nam. Xe có kích thước chiều dài 4.500 mm, rộng 1.845 mm và trục cơ sở 2.692 mm.

Thiết kế X1 mới hiện đại hơn với lưới tản nhiệt dạng quả thận kích thước lớn. Phiên bản được phân phối tại Việt Nam được trang bị gói ngoại thất Xline, đèn LED thích ứng, mâm 19 inch mã 867. Thế hệ X1 mới có kiểu thiết kế LED ban ngày gần giống 3 Series. Cụm đèn hậu LED mảnh hơn trước.

Bản bán tại Việt Nam có gói ngoại thất Xline và mâm lớn. Ảnh: ST

Ở bên trong, X1 cho thị trường Việt Nam sẽ có khá nhiều trang bị "xịn". Xe có cặp màn hình 10,25 inch và 10,7 inch đặt cùng mặt kính. Hệ thống âm thanh 12 loa Harman Kardon. Một số điểm nhấn khác đến từ ghế thể thao, điều hòa 2 vùng, sạc không dây và app kết nối điện thoại thông minh.

Tiện nghi nội thất khá hiện đại khi so với đối thủ Đức khác. Ảnh: ST

Động cơ của X1 sDrive20i là máy 2.0L công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm, kết hợp số 7 cấp. So với đàn anh X3, công suất máy X1 cao hơn, song lại thấp hơn về mô-men xoắn. Hệ dẫn động của xe là cầu trước. Hệ thống treo đi kèm thích ứng.

Về công nghệ an toàn, X1 tại Việt Nam sẽ có camera 360 độ đi kèm gói ADAS cơ bản với cảnh báo va chạm trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp hay cảnh báo lệch làn đường.

Phân khúc của BMW X1 tại Việt Nam không có nhiều đối thủ. Mẫu xe hiện cạnh tranh trực tiếp là Audi Q3 có giá từ 1,89 tỷ đồng. So với Q3, X1 có lợi thế hơn từ giá bán dự kiến cho tới trang bị.

Một số hình ảnh tham khảo khác của BMW X1 2026: