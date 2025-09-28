Lộ thông tin Lexus ES thế hệ mới: Thiết kế táo bạo, động cơ hybrid hoặc thuần điện, chạy nhiều nhất 483km/sạc

Nhắc đến Lexus ES, người ta thường nghĩ đến sự sang trọng và lịch lãm. Thế nhưng, với thế hệ thứ tám dự kiến ra mắt vào năm 2026, mẫu xe này không chỉ giữ vững phong cách truyền thống mà còn bước chuyển mình mạnh mẽ với thiết kế hiện đại, sắc sảo và không kém phần thể thao. Những hình ảnh kỹ thuật số được nghệ sĩ Theottle đưa ra đã tái hiện Lexus ES dưới phiên bản F-Sport, với diện mạo cá tính hơn, thấp và gợi ý một cách mạnh mẽ về những kế hoạch sắp tới của Lexus.

Hình phác họa Lexus ES thế hệ mới. Ảnh: Theottle

Theottle không ngần ngại thay đổi diện mạo phần đầu xe, từ bỏ lưới tản nhiệt phía dưới nhỏ thường thấy trên các mẫu xe tiêu chuẩn để thay thế bằng một thiết kế lớn hơn, hung dữ hơn, tương tự như mẫu IS mới. Mặc dù có ý kiến cho rằng lưới tản nhiệt này có vẻ quá lớn, nhưng nó lại làm tăng thêm vẻ ngoại cỡ, mạnh mẽ cho chiếc sedan này.

Không chỉ mặt trước, phần đuôi xe cũng được Theottle chăm chút kỹ lưỡng. Chiếc ES trong bản vẽ này sở hữu một chiếc cản sau mới, được trang bị khuếch tán gió màu đen bóng, ống xả kép được hoàn thiện bằng chrome và một cánh lướt gió lớn màu đen trên cốp xe, mượn từ mẫu IS F Sport.

Đuôi xe có thiết kế táo bạo. Ảnh: Theottle

Về phần động cơ, Lexus đã xác nhận rằng mẫu ES 2026 sẽ được giới thiệu với hai phiên bản: PHEV và xe điện hoàn toàn. Phiên bản ES 350h, sử dụng động cơ hybrid I4 2.5L với công suất 243 mã lực. Phiên bản này sẽ có sẵn cả hai cấu hình dẫn động cầu trước và dẫn động bốn bánh, với thời gian tăng tốc 0-96km/h chỉ trong 7,2 giây.

Đối với những người yêu thích xe điện, Lexus sẽ cung cấp hai tùy chọn. ES 350e là mẫu xe dẫn động cầu trước, sử dụng một động cơ đơn với công suất 221 mã lực và đi kèm với pin 77kWh. Khi được trang bị bộ la-zăng 19 inch, xe có thể cung cấp một quãng đường ước tính lên đến khoảng 483km/sạc. Phiên bản ES 500e với hai động cơ, tổng công suất 338 mã lực, đi kèm với gói pin 75kWh. Phiên bản này có quãng đường di chuyển ngắn hơn ở mức 402km/sạc.