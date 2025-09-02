Lộ thông tin Defender Sport: Nhỏ hơn bản hiện tại, đấu G-Class mini bằng động cơ điện, ra mắt năm sau

Hình phác họa Defender Sport bởi AI.

Land Rover đang chuẩn bị mở rộng dải sản phẩm Defender với một mẫu SUV nhỏ gọn hơn, chạy hoàn toàn bằng điện. Theo nhiều nguồn tin, mẫu xe này có thể mang tên Defender Sport. Gợi ý về thiết kế đã được hé lộ qua những hình ảnh chạy thử nghiệm tại châu Âu. Ngoại hình vuông vức, thẳng đứng của xe gợi nhớ đến "người anh em" Defender kích thước lớn hơn.

Những hình ảnh để lộ cho thấy phần đầu xe không thấy lưới tản nhiệt và đuôi xe không có ống xả. Nhờ đó, nhiều khả năng mẫu xe này sử dụng động cơ điện. Thậm chí, giới chuyên môn còn khẳng định Defender Sport gần như chắc chắn sẽ được trang bị động cơ điện kép, tích hợp hệ dẫn động bốn bánh AWD tiên tiến. Điều này giúp xe duy trì di sản off-road vốn có của Land Rover.

Defender Sport lộ ảnh khi thử nghiệm. Ảnh: Carscoops

Những hình ảnh nguyên mẫu gần đây nhất đã cho thấy rõ ràng hơn về hình dáng và chi tiết của Defender Sport. Phần đầu xe mang nhiều nét tương đồng với dòng Range Rover. Đèn pha LED thanh mảnh nằm ngang, nắp ca-pô phẳng tạo nên vẻ ngoài hiện đại nhưng vẫn đầy năng động. Cản trước chắc chắn càng làm tăng thêm vẻ mạnh mẽ cho chiếc xe.

Defender Sport được cho là sẽ sử dụng nền tảng EMA của JLR. Xe có kiến trúc điện 800 volt và khả năng sạc nhanh 350 kW. Land Rover dự định sản xuất những chiếc SUV điện tương lai của mình tại nhà máy Halewood (Anh) và pin sẽ được cung cấp từ cơ sở Somerset.

Nhiều đường nét giống mẫu Defender hiện hành. Ảnh: Carscoops

Thân xe nổi bật với phần vai cong đặc trưng của Defender, vuốt về phía đuôi thẳng đứng. Thiết kế này hứa hẹn mang đến không gian nội thất rộng rãi và thực dụng, vượt trội so với các mẫu crossover có kiểu dáng mượt mà hơn. Nó cũng giúp Defender Sport tạo sự khác biệt giữa thị trường SUV cỡ nhỏ đang ngày càng bão hòa.

Tay nắm cửa phẳng và bộ măm hợp kim năm chấu khá lớn so với kích thước xe, lấp đầy vòm bánh một cách hoàn hảo. Defender Sport được kỳ vọng sẽ có cửa sổ kính bao quanh và tùy chọn mui nổi hai tông màu. Land Rover cũng có thể cung cấp một loạt phụ kiện tùy chọn, giúp "tiểu" Defender phù hợp với mọi loại hình phiêu lưu.

Phác họa đuôi xe Defender Sport bởi AI.

Cả Defender Sport và "baby" G-Class đều sở hữu thiết kế mạnh mẽ, kích thước nhỏ gọn và công nghệ EV. Tuy nhiên, Mercedes-Benz có thể cung cấp thêm phiên bản hybrid sau thất bại doanh số của G-Wagen chạy điện. Defender Sport dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2027, có thể được công bố vào cuối năm 2026. Đối thủ lớn nhất của nó sẽ là "baby" G-Class sắp ra mắt của Mercedes-Benz, cũng dự kiến xuất hiện vào năm 2027.