Cận cảnh Lada Niva Legend tại Việt Nam: Xe Nga đã xong đăng kiểm, SUV 2 cầu, nhìn cũ nhưng động cơ chuẩn Euro 5, giá dự kiến 390 triệu đồng, có thể bán ngay tháng sau

Lada Niva Legend tại Hà Nội. Ảnh: Vinh Nguyen

Mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc Lada Niva Legend được cho là chụp tại Hà Nội.

Theo người đăng tải, chiếc xe này thuộc lô 9 chiếc đầu tiên nhập khẩu chính hãng về Việt Nam phục vụ việc đăng kiểm trước khi bán ra thị trường.

Nội thất đơn giản với ghế nỉ, không màn hình giải trí. Ảnh: Vinh Nguyen

Mặc dù xe mới được sản xuất trong những năm gần đây nhưng thiết kế xe trông khá lỗi mốt, như cách đây 20-30 năm. Tuy nhiên, động cơ của xe đạt chuẩn Euro 5, phù hợp với quy định để nhập khẩu vào Việt Nam.

Lada Niva là mẫu SUV 2 cửa có thiết kế tương tự Suzuki Jimny. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.740 x 1.640 x 1.640 (mm), trục cơ sở 2,2 mét. Dù được phân loại là hatchback, xe thực chất sử dụng khung gầm kiểu SUV, sở hữu khoảng sáng gầm lớn.

Nắp capo mở ngược. Ảnh: Vinh Nguyen

Những hình ảnh cho thấy xe có nội thất đơn giản có phần "sơ sài". Ghế ngồi bọc nỉ, không có màn hình giải trí, vô-lăng 4 chấu không có nút bấm, cụm cần gạt đèn xi-nhan đơn điệu và chìa khóa cơ.

Về vận hành, xe sử dụng máy xăng 1.7L, đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Xe trang bị hệ dẫn động 2 cầu với định hướng thiên về đi địa hình.

Về giá bán, một số thông tin cho biết Lada Niva Legend khởi điểm từ khoảng 390 triệu đồng. Theo nguồn tin đáng tin cậy khác, xe có thể sẽ bán ra ngay trong tháng 9 tới đây.

Một số hình ảnh Lada Niva Legend tại Hà Nội: