Lộ thời điểm cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long sinh con với sao nam là bố đơn thân

Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền - cháu gái NSƯT Kim Tiểu Long từng vướng nghi vấn hẹn hò vì liên tục xuất hiện bên nhau, có những tương tác tình cảm. Tuy nhiên cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Vừa qua, cặp đôi gây sốc khi thông báo chuẩn bị đón con chung.

Sau khi thừa nhận đang mang thai, Saka Trương Tuyền thoải mái chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Mới đây, nữ ca sĩ đăng tải video đi chùa đầu năm với bạn trai. Hồ Việt Trung cho biết Saka Trương Tuyền đang ở tháng cuối của thai kỳ, chỉ khoảng 3 tháng nữa là sinh con.

Trong clip, Hồ Việt Trung chia sẻ: "Hôm nay chúng mình đủ duyên đi chùa, cầu nguyện cho em bé. Khoảng 3 tháng nữa là bé bi chui ra. Sau 3 ngày đi chơi thì em bé rất là ngoan, khoái đi chơi lắm. Mốt đẻ ra chắc là đi du lịch tối ngày luôn".

Saka Trương Tuyền đi chùa đầu năm cùng với Hồ Việt Trung. Nguồn: FBNV

Nam ca sĩ tiết lộ chỉ khoảng 3 tháng nữa là cô sẽ sinh con. Nguồn: FBNV

Trước khi xác nhận chuyện có con chung, cặp đôi này đã thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau. Ảnh: FBNV

Trước khi đến với Saka Trương Tuyền, Hồ Việt Trung từng có nhiều năm gắn bó với bạn gái cũ và có chung một con gái, bé Xí Muội. Sau khi chuyện tình cảm tan vỡ vào năm 2018, nam ca sĩ là người trực tiếp chăm sóc và nuôi dạy con. Anh từng thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân chưa nghĩ đến chuyện tái hôn vì lo ngại người mới có thể không yêu thương con riêng của mình.

Sinh năm 1983, Hồ Việt Trung được khán giả biết đến qua loạt ca khúc như Anh nguyện chết vì em, Nhốt em vào tim, Nô lệ tình yêu… Ngoài âm nhạc, anh còn ghi dấu ấn bởi phong cách gần gũi, hài hước và duyên dáng. Năm 2017, nam ca sĩ chuyển hướng theo đuổi dòng nhạc bolero và đạt danh hiệu quán quân ở nhiều chương trình âm nhạc, tạo thêm dấu ấn trong sự nghiệp.

Cháu gái của Kim Tiểu Long và sao nam này bị soi hint yêu đương cách đây khoảng 1 năm. Ảnh: FBNV

Về phía Saka Trương Tuyền, cô từng được khán giả ưu ái gọi với biệt danh “Nữ hoàng hội chợ” nhờ tần suất biểu diễn dày đặc và sức hút tại các sân khấu tỉnh. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ xác nhận đã chính thức khép lại chuyện tình với ca sĩ Lưu Hưng.

Bên cạnh đó, cháu gái của Kim Tiểu Long cũng từng lên tiếng phủ nhận loạt tin đồn xoay quanh đời tư, bao gồm thông tin cho rằng cô đã đăng ký kết hôn, trải qua nhiều cuộc hôn nhân và có con.

"Tôi chưa bao giờ đăng ký kết hôn hay lên xe hoa với ai. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ khi yêu hay gọi thân mật là 'vợ chồng' dù chưa cưới, tôi cũng gọi theo nhưng lại bị hiểu lầm. Còn em bé tôi hay gọi con trai cưng thật ra là cháu ruột của tôi", Saka Trương Tuyền từng lên tiếng đính chính về chuyện đời tư.