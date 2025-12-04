Lộ thiết kế loạt xe của VinFast trông sang như Bentley, dùng động cơ đốt trong: Có thể mang tên thương hiệu khác

Theo tài liệu vừa công bố của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, VinFast đã nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng thiết kế của 3 mẫu xe hoàn toàn mới, trong đó có 2 mẫu xe có thể sẽ mang tên thương hiệu khác, không phải VinFast. Thiết kế của những xe này khác hoàn toàn với những xe đang bán trên thị trường, mang kiểu dáng sang trọng hơn. Điểm đáng chú ý là những xe này không mang các đặc trưng thiết kế như đèn LED cánh chim thường thấy.

Từ các hình ảnh có trong tài liệu, có thể thấy rằng VinFast có thể đang phát triển một mẫu xe gầm thấp và một mẫu xe gầm cao. Thiết kế của cả 2 xe đã mang một số đặc trưng giống nhau, có thể nhận thấy ở lưới tản nhiệt hình kim cương 5 cạnh, cùng với đó là 2 đường sổ dọc ở đuôi xe.

Ngoài 2 điểm chung này, phần sườn của cả 2 xe cũng được thiết kế với ít nét dập, uốn sắc cạnh, thay vào đó là những đường uốn cong mềm mại. Cách thiết kế này gợi lên vẻ sang trọng, hiện đại, khá hợp lý khi kết hợp với chi tiết lưới tản nhiệt kim cương đầu xe.

Ảnh do AI tái hiện dựa trên các ảnh có trong tài liệu

Thiết kế của mẫu xe gầm thấp nói riêng có nhiều điểm thú vị. Một trong những điểm đáng được nêu ra là dường như xe được thiết kế theo dáng Liftback, tức là phần cửa cốp khi mở sẽ lật cả phần kính chắn gió phía sau.

Thiết kế này đề cao tính thực dụng hơn là cách mở cửa cốp thông thường trên các xe mang dáng sedan, khi vừa gia tăng dung tích khoang chứa đồ, vừa cho phép người dùng dễ dàng lấy hoặc cất đồ hơn.

Ảnh do AI tái hiện dựa trên các ảnh có trong tài liệu.

Sau khi thiết kế của xe được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng hai mẫu xe này sẽ được sử dụng cho thương hiệu Lạc Hồng thay vì VinFast. Ở góc độ định vị thương hiệu, Lạc Hồng có thể coi là thương hiệu xe hạng sang cao cấp hơn các xe mang thương hiệu VinFast – tương tự như mối quan hệ giữa Lexus và Toyota. Điều này cũng có thể thấy được ở mẫu Lạc Hồng 900LX.

Nhận định này cũng trở nên hợp lý hơn khi xét đến việc hai mẫu xe này không sử dụng các đặc trưng thiết kế đã áp dụng trên các xe VinFast đang bán trên thị trường, tiêu biểu như cụm đèn LED cánh chim trước và sau xe.

Ảnh do AI tái hiện dựa trên các ảnh có trong tài liệu.

Một số nguồn tin không chính thức cho biết rằng VinFast hiện đang nghiên cứu phát triển xe REEV – Range Extended Electric Vehicle. Trong đa số thời gian, các xe thuộc dòng REEV có thể vận hành tương tự như một mẫu xe thuần điện với pack pin lớn và động cơ điện khỏe.

Song, xe REEV cũng được trang bị một động cơ đốt trong nhưng vai trò chỉ giới hạn ở việc cấp điện sạc cho pin, không có vai trò trực tiếp sinh công làm quay bánh xe.

Nếu thông tin này là đúng sự thật, hai mẫu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn này cũng có thể là những sản phẩm đầu tiên của hãng.

Ảnh do AI tái hiện dựa trên các ảnh có trong tài liệu.

Cũng dựa trên thông tin có trong đơn đăng ký, hai cái tên được đề cập trong phần tác giả là Jae Hoon Lee và Dimitri Vicedomini. Trong khi Jae Hoon Lee là cái tên được nhiều người dùng biết đến trong vai trò tác giả thiết kế của mẫu VinFast VF 7, Dimitri Vicedomini cũng là cái tên "đình đám" trong ngành xe khi ông đang nắm giữ vai trò Head of Exterior Design (tạm dịch: Trưởng Thiết kế ngoại thất) tại studio thiết kế lừng danh Pininfarina từ Ý.

Việc đăng ký một lúc hai mẫu xe có thể xem là một truyền thống của VinFast, tương tự như khi hãng ra mắt toàn thế giới với cặp đôi Lux A2.0 và Lux SA2.0, hay khi trình làng ý tưởng xe điện với cặp VF 8 và VF 9. Cặp xe mới này có thể là đại diện trước toàn thế giới với thương hiệu hạng sang Lạc Hồng.

Chiếc xe được cho là mẫu gầm cao hạng sang mới của VinFast đang chạy thử nghiệm.



