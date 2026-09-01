Lộ thêm ảnh Kia Carens ở Việt Nam: Chưa có ADAS, đủ cảm biến trước/sau, vành 17 inch, dễ là bản tiêu chuẩn

Những bức ảnh mới nhất của Kia Carens facelift tại Việt Nam cho thấy rõ hơn về trang bị xe chuẩn bị được bán ra.

Kia Carens phiên bản facelift tiếp tục bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Những bức ảnh mới nhất cho thấy rõ nét hơn về trang bị của xe.

Đáng chú ý, các hình ảnh chụp cho thấy kính chắn gió phía trước vắng bóng cụm camera, gián tiếp xác nhận mẫu xe này sẽ không có gói an toàn chủ động ADAS, đây là công nghệ được rất nhiều khách hàng kỳ vọng trên phiên bản nâng cấp lần này.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng chiếc xe vừa lộ diện chỉ là phiên bản tiêu chuẩn thay vì bản cao cấp nhất, do đó việc nhà sản xuất cắt giảm các tính năng an toàn nâng cao là điều dễ hiểu.

Ảnh chụp cũng cho thấy bộ mâm sử dụng trên xe là loại đa chấu 17 inch giống với xe bán ở thị trường Ấn Độ. Cụm đèn pha LED dạng choá mới. Có đủ cảm biến trước/sau.

Kia Carens facelift lần đầu bắt gặp tại Việt Nam hồi tháng 8/2026. Việc mẫu xe này đã có mặt ở trong nước cũng cho thấy động thái làm mới mẫu xe này của THACO Auto khá nhanh khi Carens facelift mới chỉ ra mắt tại Ấn Độ vào tháng 5/2025. Trong khi đó, một số sản phẩm như Kia Sorento, Sportage hay Seltos đều mất khoảng 2-3 năm để đưa bản nâng cấp về Việt Nam.

Tại Ấn Độ, Kia Carens mới có tên gọi là Carens Clavis, thực tế là cấu hình nâng cấp của Carens gốc, tuy nhiên Kia quyết định tách biệt bản này bằng tên gọi mới để bán riêng ở mức giá cao hơn. Trong khi đó, Carens cũ sẽ tiếp tục được giữ lại bán tiếp dưới tư cách phiên bản giá rẻ. Hiện chưa rõ THACO có áp dụng cách làm này không hay sẽ bán bản này thay thế bản cũ.

Kia Carens mới sở hữu đầu xe “mũi hổ kỹ thuật số” mới giống SUV chủ lực EV9. Đèn ban ngày LED mảnh mai kiểu Star-map nối liền với cụm đèn pha gợi nhớ tới Sorento, Sonet và Sportage đang bán tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa dải sản phẩm gầm cao của Kia thời gian tới sẽ có cùng bộ nhận diện ở ngoại thất. Khu vực chính giữa đầu xe được sơn đồng màu ngoại thất tạo cảm giác tới những mẫu xe thuần điện.

Hông xe là khu vực có thiết kế tương đồng nhất giữa bản cũ và bản mới khi không có sự khác biệt, ngoại trừ thiết kế mâm xe. Đuôi xe cũng tương tự khi chỉ có dải đèn nằm ngang tại cửa hậu dày dặn hơn một chút là thay đổi lớn duy nhất.

Dựa vào xe ở thị trường quốc tế, Kia Carens mới thay đổi lớn khi có màn hình kép giống Seltos, gồm hai màn 10,25 inch, hốc gió điều hòa đi kèm hệ thống điều khiển mới cũng tạo ra táp lô khác biệt hơn cho dòng MPV. Vô lăng đáy phẳng xuất hiện giống Sportage HEV vừa ra mắt Việt Nam.

Trên cấu hình cao nhất, Kia Carens mới có ghế lái chỉnh điện 4 hướng, ghế trước thông gió, Android Auto/Apple CarPlay không dây, dàn 8 loa Bose, phanh tay điện tử, công nghệ kết nối hỗ trợ điều khiển và quản lý xe từ xa và cửa sổ trời toàn cảnh.

Ở mảng truyền động, Kia Carens Clavis tại Ấn Độ có thêm một tùy chọn động cơ và hộp số so với bản cũ là loại xăng 1.5L tăng áp, 160 mã lực, 253 Nm. Hai tùy chọn cũ vẫn được giữ lại gồm 1.5L xăng 115 mã lực, 144 Nm và máy 1.5L diesel 116 mã lực. Nhiều khả năng xe mở bán tại Việt Nam sẽ được trang bị hai tuỳ chọn máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên và tăng áp.

Một số hình ảnh chi tiết Kia Carens tại Ấn Độ: