Lộ thái độ của Lan Phương sau phiên toà xét xử tranh chấp vụ ly hôn với chồng Tây

Chiều 17/9 vừa qua, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con giữa nữ diễn viên Lan Phương và chồng là ông David Duffy. Trong suốt thời gian chung sống, cô cho biết bị bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý. Chi tiết gây sốc hơn chính là Lan Phương tố chồng đi bar và nhắn tin tán gẫu với người phụ nữ khác. Tuy nhiên, David Duffy phủ nhận những lời kể từ phía Lan Phương.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1983 vẫn đều đặn chia sẻ những hình ảnh mới, thể hiện thái độ thoải mái, không nhắc đến ồn ào ly hôn. Ở story, cô đăng tải khoảnh khắc vui vẻ bên đồng nghiệp cùng dòng chữ ngắn gọn: "Hôm nay". Dù đang đối diện với biến cố hôn nhân, Lan Phương vẫn xuất hiện rạng rỡ và hoạt động nghệ thuật chăm chỉ.

Trong ngày xét xử ly hôn, cô cũng đăng tải hàng loạt bức hình mới khi đi làm việc ở Hạ Long. "Vừa quay phim vừa được chữa lành. Thiên nhiên tươi đẹp, yên bình luôn là 1 trong những liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn", Lan Phương viết.

Dù đang trong giai đoạn căng thẳng của vụ ly hôn, Lan Phương vẫn xuất hiện với phong thái tự tin, điềm tĩnh

Trong ngày xét xử ly hôn, nữ diễn viên còn đăng tải hình ảnh tươi rói đi ghi hình ở Hạ Long

Nữ diễn viên cho biết chi phí nuôi dưỡng hai bé mỗi năm lên đến 1,4 tỷ đồng, trong đó riêng học phí đã hơn 800 triệu đồng, chưa kể chi phí đưa đón, bảo mẫu, giải trí. Cô khẳng định với mức thu nhập 160 triệu đồng/tháng và việc chồng đang sống nhà thuê là không đủ đảm bảo.

Về phía mình, nữ diễn viên chứng minh điều kiện kinh tế ổn định khi sở hữu căn hộ đứng tên, bất động sản cho thuê 32 triệu đồng/tháng, công ty vốn điều lệ 5 tỷ đồng, thu nhập hàng năm khoảng 7 tỷ đồng từ phim ảnh, quảng cáo, kinh doanh, cùng khoản tiết kiệm một tỷ đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định giao quyền trực tiếp nuôi hai con cho Lan Phương. Và chồng Tây có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng/tháng cho đến khi các bé trưởng thành hoặc hai bên có thỏa thuận khác. Phía luật sư của David Duffy sẽ kháng cáo.

Diễn viên Lan Phương được quyền nuôi 2 con sau khi ly hôn chồng tây

Suốt thời gian qua, thông tin Lan Phương và chồng Tây ly hôn khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Trước đó, cả hai từng được ngưỡng mộ khi có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bên con gái nhỏ.

Trước đó, cô từng thừa nhận bị trầm cảm, cô đơn trong cuộc hôn nhân của mình. Cô cho hay: "Có ngày tôi khóc mấy lần. Tôi đã trải qua những ngày tháng khá vất vả. 3 tháng cuối thai kỳ, tôi rất nặng nề, mệt mỏi. 3 tháng sau khi sinh con, một mình chăm con, đau vết mổ, tôi khóc khá nhiều. Tôi phải cố không khóc trước mặt con, không muốn con bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của mẹ. Tôi bị trầm cảm thực sự".