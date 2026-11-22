Một mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới của Hyundai vừa bị bắt gặp khi chạy thử tại Hàn Quốc. Mang mã dự án Ni1i, mẫu xe này được cho là sử dụng hệ truyền động hybrid xăng, hướng đến phân khúc SUV cỡ trung trên 4,5 m.

Những hình ảnh do trang Healer TV đăng tải cho thấy nguyên mẫu được ngụy trang kín, nhưng vẫn để lộ tỷ lệ thân xe và một số chi tiết đáng chú ý. Đây có thể là lần đầu tiên mẫu SUV ba hàng ghế này xuất hiện trên đường thử.

Chiếc SUV Hyundai 7 chỗ mới được bắt gặp trên đường. Ảnh: Healertv

Thông tin này tiếp nối báo cáo hồi tháng 9/2024 về kế hoạch phát triển một mẫu SUV hybrid xăng nhỏ hơn Santa Fe của Hyundai. Dù vậy, hãng xe Hàn Quốc chưa công bố tên thương mại, thông số kỹ thuật hay lịch trình ra mắt chính thức.

SUV Hyundai mới có dấu hiệu sử dụng động cơ hybrid

Chi tiết đáng chú ý nhất trên nguyên mẫu là nhãn dán có ký hiệu "HEV" trên thân xe, viết tắt của Hybrid Electric Vehicle, tức xe hybrid. Ngoài ra, xe còn xuất hiện mã nhận diện thử nghiệm C122 trên thân và nắp ca-pô.

Số khung bắt đầu bằng ký tự KMH, phù hợp với mã nhận diện nhà sản xuất của Hyundai tại Hàn Quốc. Những chi tiết này cùng logo Hyundai trên tâm bánh xe giúp xác định danh tính nguyên mẫu.

Mẫu SUV mới dùng động cơ hybrid. Ảnh: Healertv

Mẫu SUV mới được dự đoán sử dụng hệ truyền động hybrid xăng. Dung tích động cơ, thông số mô-tơ điện và dung lượng pin hiện chưa được tiết lộ. Một khả năng được đặt ra là xe sử dụng động cơ xăng 1.6L hybrid mà Hyundai đang cung cấp trên một số mẫu xe của hãng. Kia tại Ấn Độ cũng sử dụng cấu hình tương tự trên Sorento mới ra mắt.

SUV mới của Hyundai có thiết kế vuông vức, thân xe cao lớn

Dù được ngụy trang kỹ, hình dáng tổng thể của mẫu SUV vẫn khá rõ ràng. Xe có thân hình cao, đường mui tương đối phẳng, hai bên thân dựng đứng và cửa cốp gần như thẳng đứng. Phần đuôi xe có kích thước lớn, phù hợp với cấu hình ba hàng ghế.

Các chi tiết khác gồm vòm bánh xe vuông vức với ốp nhựa đen dày, gương chiếu hậu hình chữ nhật cỡ lớn và bộ mâm hợp kim thiết kế góc cạnh. Tổng thể mang phong cách SUV cứng cáp, khác biệt so với kiểu dáng của Creta hay Alcazar.

Xe vẫn được ngụy trang kín, chưa để lộ thiết kế. Ảnh: Healertv

Nguyên mẫu sử dụng lốp kích thước 245/60 R18, lắp trên bộ mâm hợp kim sơn tối màu. Đáng chú ý, lốp xe mang thương hiệu JK Tyre của Ấn Độ, với dòng chữ Ranger H/T trên thành lốp.

Việc sử dụng lốp từ nhà cung cấp Ấn Độ củng cố khả năng mẫu xe được phát triển cho thị trường này. Tuy nhiên, chi tiết trên chưa đủ để xác nhận địa điểm sản xuất hay thị trường phân phối chính thức.

Theo các thông tin trước đó, dự án Ni1i hướng đến Ấn Độ, trong đó chữ "i" cuối cùng được cho là đại diện cho India.

Phân khúc mà SUV mới nhắm đến

Hyundai hiện dẫn đầu phân khúc SUV có chiều dài 4,2-4,5 m tại Ấn Độ với Creta. Hãng cũng vừa giới thiệu Bayon nhằm tiếp tục mở rộng danh mục SUV. Tuy nhiên, ở nhóm xe dài trên 4,5 m, Hyundai vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, dù nhóm nay đã có Tucson.

SUV mới của Hyundai có thể "giẫm chân" Tucson? Ảnh dựng đồ họa: AP

Mẫu SUV hybrid mới nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động của Hyundai Motor Group tại Ấn Độ. Tập đoàn đã cam kết đầu tư 15,5 tỷ USD vào thị trường này trong giai đoạn 2026-2032, tập trung vào sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R&D), nội địa hóa chuỗi cung ứng và các lĩnh vực di chuyển trong tương lai.

Riêng Hyundai đặt mục tiêu giới thiệu 26 mẫu xe mới và phiên bản nâng cấp tại Ấn Độ trước năm 2030.

Theo tờ RushLane của Ấn Độ, mẫu SUV mang mã Ni1i dự kiến được sản xuất tại nhà máy Talegaon và có thể ra mắt vào cuối năm 2027 hoặc trong năm 2028. Đây được kỳ vọng là sản phẩm quan trọng giúp Hyundai mở rộng sự hiện diện ở phân khúc SUV cỡ lớn, đồng thời bổ sung thêm lựa chọn hệ truyền động hybrid cho khách hàng.