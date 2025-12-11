Lô Su-34 mới bàn giao, Nga hé lộ nâng cấp tấn công tầm xa đầy uy lực

Su-34 khai hỏa.

Tập đoàn chế tạo máy bay Liên hợp (UAC), thuộc tập đoàn nhà nước Rostec của Nga, đã sản xuất và bàn giao một lô Su-34 tiêm kích, ném bom mới cho Bộ Quốc phòng Nga, theo thông cáo của Rostec.

“Tập đoàn chế tạo máy bay Liên hợp thuộc Rostec đã sản xuất và bàn giao một lô tiêm kích-bom Su-34 mới cho Bộ Quốc phòng Nga. Các máy bay đã hoàn tất loạt thử nghiệm bắt buộc dưới đất và trên không tại nhà máy và đã được bàn giao cho khách hàng.” - thông cáo nêu.

Rostec nhấn mạnh rằng Su-34, nhờ tính đa năng và kho vũ khí đáng kể, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, khiến nó trở thành một trong những máy bay được lực lượng Không gian vũ trụ ưa chuộng nhất.

“Dựa trên kinh nghiệm của các lực lượng phòng không, máy bay đã được nâng cấp để có thể tấn công chính xác và mạnh mẽ hơn, ở khoảng cách hàng trăm km tính từ sân bay xuất phát. Về hiệu năng và tính chiến đấu, nó là một trong những máy bay tốt nhất trên thế giới,” – Rostec cho hay.

Rostec trước đó cho biết Su-34 đã trở thành biểu tượng của không quân tiền tuyến Nga. Máy bay này nổi tiếng về độ tin cậy, tầm bay ấn tượng và vũ khí đa dạng — từ bom không điều khiển đến tên lửa độ chính xác cao.

Trong chiến đấu, Su-34 liên tục chứng tỏ mình là một chiến binh bền bỉ, có khả năng vừa đối phó mục tiêu trên không vừa thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào cơ sở hạ tầng được phòng thủ chặt ở khoảng cách đáng kể so với căn cứ.

“Các nhà sản xuất máy bay của chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng then chốt của loại máy bay này trên chiến trường và cam kết đảm bảo giao hàng đều đặn theo đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước” – theo thông cáo của Rostec.

Giám đốc điều hành UAC, Vadim Badekha, cho biết sản xuất thiết bị chiến đấu tại doanh nghiệp đang diễn ra với tiến độ cao.

“Chúng tôi đang hoàn thành chương trình sản xuất năm 2025 theo kế hoạch và đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho chương trình máy bay năm tới. Các doanh nghiệp UAC đang duy trì tốc độ cao về sản xuất thiết bị quân sự, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Lực lượng Không gian vũ trụ Nga. Năm nay là một trong những năm có sản lượng bàn giao máy bay tác chiến-chiến thuật nhiều nhất,” ông Badekha nói.

Theo TASS



