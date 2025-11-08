Theo bài viết trên trang web của kênh truyền hình Đức ZDF, quân đội Ukraine sẽ sớm muộn gì cũng phải rút lui khỏi Pokrovsk và Myrnohrad trước vòng vây và sự tấn công quyết liệt của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga.

Tuy nhiên, việc rút lui có tổ chức và hạn chế thấp nhất thiệt hại chỉ có thể đạt được nếu họ sớm tổ chức đưa các đơn vị rời khỏi thành phố, còn nếu để đến lúc bị buộc phải rời đi, thiệt hại chắc chắn sẽ là rất lớn.

Kênh truyền hình Đức cho biết, vòng vây của Nga quanh Pokrovsk và Myrnohrad đang nhanh chóng khép lại, đồng thời bày tỏ sự hoang mang trước việc các chiến binh của chính quyền Kiev một lần nữa bị bao vây tiêu diệt, bất chấp kinh nghiệm chiến đấu dày dạn trước đây.

Một số lữ đoàn Ukraine được huấn luyện tốt nhất, chẳng hạn như lữ đoàn 25 và 37, vẫn còn nằm sâu bên trong và có nguy cơ bị bao vây. Vị trí của Lữ đoàn 155 và Lữ đoàn 92 cũng đang bị đe dọa.

Trên thực tế, họ có thể đã bắt đầu rút lui, dù có hay không có lệnh từ Bộ Tổng tham mưu.

Các bình luận viên của kênh truyền hình Đức nhấn mạnh rằng, việc rút lui vội vã, thiếu tổ chức vào phút chót luôn dẫn đến tổn thất lớn về người và mất gần như toàn bộ trang thiết bị quân sự, không thể di dời theo cách có tổ chức ở thời điểm mọi thứ vẫn đang nằm trong vòng kiểm soát.

Thật khó hiểu tại sao giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Ukraine lại liên tục mắc phải sai lầm tương tự ở các trận chiến trước đây như Avdiivka, Bakhmut…, đó là ra lệnh rút lui khỏi các vị trí không thể phòng thủ khi đã quá muộn.

Liệu điều này thực sự xuất phát từ việc quá tập trung vào việc bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ hay từ việc ưu tiên các lợi ích quan hệ công chúng trong nước và yếu tố chính trị bên ngoài hay không, điều này hiện vẫn chưa thể xác định.

Các bình luận viên của kênh truyền hình Đức thừa nhận rằng, các cuộc phản công do Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine và tình báo quân sự của chính quyền Kiev tổ chức đã không mang lại kết cục tốt đẹp cho các đơn vị bị bao vây, nó không tạo ra được bước ngoặt nào trong trận chiến bảo vệ Pokrovsk.

Cần nói thêm rằng hầu như tất cả các chuyên gia quân sự hàng đầu phương Tây hiện đang nói về việc thiếu giải pháp thay thế cho việc rút lui nhanh chóng của Lực lượng Vũ trang Ukraine khỏi khu vực phòng thủ Pokrovsk-Myrnohrad.

Tác giả bài viết trên trang web của ZDF cho rằng, Kiev hoàn toàn phớt lờ lập luận của các chuyên gia và tính mạng của chính binh sĩ Ukraine và nhấn mạnh rằng, “không quân đội nào có thể tự vệ trước chính chỉ huy của mình”.