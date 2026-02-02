“Lố quá rồi Chu Thanh Huyền ơi”

Là vợ cầu thủ nổi tiếng hàng đầu trong nước - Nguyễn Quang Hải, Chu Thanh Huyền nhận về sự chú ý không kém idol nào. Nhưng cũng chính chuyện này mà mỗi lần cô nàng xuất hiện trước đám đông, từng hành động và cử chỉ đều dễ dàng lọt vào camera team qua đường, thậm chí gây bàn tán.

Mới nhất, Chu Thanh Huyền có mặt trên khán đài cổ vũ Quang Hải và đồng đội trong trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội - CLB Ninh Bình vào tối 1/2. Khi CLB Công an Hà Nội vươn lên dẫn trước 2 - 1, vợ Quang Hải đã có pha ăn mừng cuồng nhiệt. Cô nàng liên tục nhảy lên phấn khích đến mức quá mệt nên phải ngồi xuống tạm nghỉ.

Chu Thanh Huyền liên tục nhảy lên ăn mừng (Nguồn: @bongdavadoisong)

Ngay cả khi đã ngồi xuống, cô nàng vẫn liên tục dẫm chân, thu hút sự chú ý từ mọi người (Nguồn: @bongdavadoisong)

Sau đó, khi trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 3 - 2 cho CLB Công an Hà Nội, Chu Thanh Huyền vẫn tiếp tục nhún nhảy vui vẻ khi đã xuống sân gặp Quang Hải.

Chu Thanh Huyền tiếp tục ăn mừng khi trận đấu kết thúc (Nguồn: @pthichlangthang)

Phía dưới những khoảnh khắc này, cư dân mạng bất ngờ để lại ý kiến trái chiều. Không ít bình luận cho rằng màn ăn mừng có phần thể hiện quá đà và nếu Chu Thanh Huyền cứ đứng dậy vỗ tay như bình thường thì sẽ phù hợp hơn.

“Nếu cứ vui vẻ ăn mừng bình thường có lẽ sẽ hay hơn”, “Làm quá”, “Cái gì quá thì cũng không tốt, nhiều khi thành lố”, “Biết là thắng thì vui nhưng kiểu bị lố quá ấy”, "Chu Thanh Huyền tiết chế bớt thì ổn hơn đó",... là một số bình luận trái chiều.

Ngược lại, nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với Chu Thanh Huyền, cho rằng việc ăn mừng khi chồng và CLB mà chồng thi đấu giành chiến thắng là bình thường. Bên cạnh đó, chiến thắng này cũng quan trọng với CLB Công an Hà Nội bởi lẽ đã giúp CLB này vươn lên xếp đầu bảng tại V-League 2025-2026.

Trong thực tế, nếu theo dõi Chu Thanh Huyền thì chuyện này cũng không mới. Đây là phong cách ăn mừng quen thuộc của nàng WAG mỗi lần xem Quang Hải thi đấu. Cô nàng thường nhảy lên và vỗ tay liên tục cho thấy cảm xúc mãnh liệt khi ủng hộ chồng và đồng đội.

Cô nàng ăn mừng cuồng nhiệt trong một trận đấu khác (Nguồn: FPT Play)

Dù ở khán đài hay xem chồng thi đấu qua màn ảnh nhỏ, Chu Thanh Huyền đều rất cuồng nhiệt (Nguồn: Chu Thanh Huyền)

Chu Thanh Huyền check-in được Quang Hải thơm má sau trận đấu (Ảnh: FBNV)

