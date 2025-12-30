Lo ngại ẩu đả, đội cùng bảng U23 Việt Nam hủy lịch đấu với U23 Trung Quốc sát giờ bóng lăn

Tối 29/12 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan (KFU) thông báo trận giao hữu giữa U23 Kyrgyzstan và U23 Trung Quốc đã bị hủy theo thỏa thuận chung của hai bên. Quyết định này được đưa ra chỉ ít giờ trước khi bóng lăn.

Theo KFU, đây là lựa chọn dựa trên tinh thần fair-play, trong bối cảnh trận đấu trước đó giữa hai đội đã diễn ra với mức độ cạnh tranh quá cao, không còn phù hợp với mục tiêu chuẩn bị chuyên môn cho VCK U23 châu Á 2026.

“Ban huấn luyện và các cầu thủ đã cùng thảo luận kỹ lưỡng trước khi đi đến thống nhất. U23 Kyrgyzstan vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho U23 Trung Quốc”, thông báo từ KFU nhấn mạnh.

U23 Trung Quốc và U23 Kyrgyzstan xảy ra va chạm ở trận giao hữu hôm 24/12.

Theo truyền thông Kyrgyzstan, hai đội ban đầu dự kiến đá 2 trận giao hữu kín trong giai đoạn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026.

Ở trận lượt đi hôm 24/12, U23 Kyrgyzstan để thua U23 Trung Quốc 0-1, nhưng vấn đề nằm ở chỗ diễn biến trên sân lại căng thẳng vượt ngoài dự kiến. Hai đội chơi bóng rắn, liên tục va chạm, tranh cãi và ở những phút cuối đã nhiều lần không giữ được bình tĩnh, suýt dẫn đến xô xát.

Chính điều này được xem là nguyên nhân trực tiếp khiến trận lượt về bị hủy vào phút chót. Đáng chú ý, chỉ khoảng 2 giờ sau khi hủy kèo với U23 Trung Quốc, U23 Kyrgyzstan đã nhanh chóng tìm được đối thủ mới. Thầy trò HLV Edmar Lacerda quyết định đá giao hữu với CLB Arabian Falcons – đội bóng đang thi đấu tại giải hạng 2 UAE. HLV Edmar Lacerda đánh giá đây là đối thủ phù hợp hơn về cường độ, đồng thời giúp ông thử nghiệm chiến thuật trong giai đoạn nước rút.

U23 Kyrgyzstan xếp trên cả U23 Uzbekistan ở vòng loại.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Kyrgyzstan nằm ở bảng A cùng chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út, U23 Việt Nam và U23 Jordan. Theo lịch thi đấu, đội bóng Trung Á lần lượt chạm trán U23 Ả Rập Xê Út (6/1), U23 Việt Nam (9.1) và U23 Jordan (12/1).

Dù đây là lần đầu tiên góp mặt tại một VCK U23 châu Á, U23 Kyrgyzstan không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ. Ở vòng loại, U23 Kyrgyzstan đứng đầu bảng E với thành tích rất ấn tượng. Họ khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước U23 Palestine, tiếp đó cầm hòa U23 Uzbekistan với tỷ số 2-2. Chiến thắng đậm 6-0 trước Sri Lanka ở lượt đấu cuối giúp U23 Kyrgyzstan giành ngôi nhất bảng nhờ hiệu số vượt trội, đồng thời cho thấy điểm mạnh về thể lực, khả năng tấn công đa dạng và kỹ thuật khéo léo.

Về lực lượng, tiền vệ Kimi Merk được xem là trung tâm sáng tạo trong lối chơi, trong khi Marlen Murzakhmatov cũng để lại dấu ấn với những bàn thắng quan trọng tại vòng loại. Lối chơi của U23 Kyrgyzstan mang đậm chất Trung Á, giàu thể lực, tranh chấp quyết liệt nhưng ngày càng cải thiện về tổ chức và khả năng chuyển đổi trạng thái.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc nằm ở bảng D cùng U23 Iraq, U23 Australia và U23 Thái Lan. Ở 6 lần dự giải trước đó, đội bóng Xứ tỷ dân chưa một lần vượt qua vòng bảng.