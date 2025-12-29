Báo Trung Quốc coi tuyển Thái Lan là đối thủ dễ ở giải châu Á: "Đó là đội dễ thắng nhất"

“Cơ hội chiến thắng của U23 Trung Quốc trước U23 Thái Lan gần như là 100%”, tờ Titan Sports (Trung Quốc) mạnh dạn dự đoán.

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Trung Quốc rơi vào bảng D cùng các đối thủ U23 Iraq, U23 Australia và U23 Thái Lan. Dù đội nhà chưa từng vượt qua được vòng bảng sau 6 lần dự giải, truyền thông Trung Quốc vẫn đặt kỳ vọng cao vào giải đấu sắp tới.

Cụ thể, tờ Sohu nhận định: “Sự bổ sung các ngôi sao như Wang Yudong, Baihelamu và Kuai Jiwen đã tiếp thêm tinh thần và sức mạnh đáng kể cho U23 Trung Quốc, khiến kỳ vọng của đội tại giải đấu này được nâng lên rất cao”.

U23 Trung Quốc từng giành á quân tại giải giao hữu Panda Cup vào tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên ở giải đấu đó, đội chủ nhà đã để thua U23 Việt Nam 0-1, mội đội bóng cũng đến từ Đông Nam Á như U23 Thái Lan.

Phân tích kỹ hơn, tờ Sohu cho rằng U23 Trung Quốc hoàn toàn có cơ hội giành kết quả khả quan trước 3 đối thủ ở vòng bảng, được biệt là U23 Thái Lan:

“Nhìn vào kết quả bốc thăm, có thể nói U23 Trung Quốc đã có được một bảng đấu rất thuận lợi. Bảng này không có sự góp mặt của những cường quốc bóng đá châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út hay Iran. Đội ở nhóm hạt giống số 1 là Iraq dễ thở hơn khá nhiều, không được đánh giá thuộc nhóm đầu châu lục.

Ở nhóm hạt giống 2, U23 Trung Quốc sẽ đối đầu với U23 Australia. Đây là đối thủ mà chúng ta có thắng có thua, nên cũng không quá bất lợi. Còn với U23 Thái Lan, đây được xem là đối thủ dễ thắng nhất trong bảng đấu này”.

Bóng đá Thái Lan vừa trải qua một kỳ SEA Games không thành công và quyết tâm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ ở VCK U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, tờ Titan Sports phân tích U23 Thái Lan sẽ sử dụng đội hình trẻ hơn dự kiến tại VCK U23 châu Á 2026, có thể bao gồm cả đội U21. Nguyên nhân xuất phát từ việc VCK U23 châu Á không thuộc FIFA Days nên nhiều CLB Thái Lan không nhả người, khiến sức mạnh của U23 Thái Lan bị suy yếu đáng kể.

“Điều này chắc chắn mang lại lợi thế rất lớn cho U23 Trung Quốc, khiến cơ hội chiến thắng của họ gần như 100%. Ngay cả khi đối đầu với những đối thủ có độ tuổi tương đương, sự chênh lệch về kỹ năng vẫn rất rõ ràng, vì vậy U23 Trung Quốc không có nhiều điều phải lo lắng trước U23 Thái Lan”, Titan Sports nhận định.

Tờ báo này còn dẫn chứng lại trận thắng 4-2 trước U23 Thái Lan tại Dubai Cup 2022, từ đó cho rằng bóng đá trẻ Trung Quốc vẫn duy trì được sự vượt trội hơn về “kỹ thuật và tinh thần đồng đội”.

“VCK U23 châu Á là một giải đấu quan trọng. Những ngôi sao đang lên như Wang Yudong và Baihelamu được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện tài năng của mình, giúp đội tuyển giành vé vượt qua vòng bảng và có khả năng đưa bóng đá Trung Quốc trở lại hàng ngũ các đội bóng hàng đầu châu Á.

Giải đấu này không chỉ là minh chứng cho sức mạnh của họ, mà còn là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của bóng đá Trung Quốc trong tương lai”, tờ Titan Sports nhấn mạnh.