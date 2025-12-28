Tuyển Việt Nam loại 2 công thần từng dự World Cup, lên danh sách đấu Thái Lan ở giải châu Á

HLV Diego Giustozzi vừa công bố danh sách 19 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho VCK futsal châu Á 2026 và ngay lập tức tạo nên sự chú ý lớn. Điểm nhấn đáng kể nhất là sự thiếu vắng của hai công thần từng gắn bó nhiều năm với tuyển Việt Nam: Fixo Phạm Đức Hòa và Pivo Nguyễn Minh Trí.

Theo lý giải từ ban huấn luyện, Phạm Đức Hòa xin rút lui vì chấn thương, trong khi Nguyễn Minh Trí không đạt phong độ tốt sau quãng thời gian dài điều trị phẫu thuật.

Dù mỗi trường hợp có nguyên nhân riêng, nhưng việc 2 công thần từng dự World Cup vắng mặt cho thấy tuyển futsal Việt Nam đang nỗ lực hướng tự sự thay đổi sau kỳ SEA Games 33 không thành công.

Tuyển futsal Việt Nam được kỳ vọng giành HCV, nhưng cuối cùng rời SEA Games 33 mà không có huy chương.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ đón tin vui khi bộ ba Ala Trần Thái Huy, Châu Đoàn Phát và Ngô Ngọc Sơn đồng loạt trở lại. Đây được xem là những mảnh ghép quan trọng nhằm cải thiện sức tấn công – điểm yếu từng bộc lộ rõ tại SEA Games 33, nơi tuyển Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng các cầu thủ chạy cánh chất lượng.

Những thay đổi quyết liệt lần này được xem là hệ quả trực tiếp từ màn trình diễn chưa đạt kỳ vọng tại SEA Games 33. Dù tuyển Việt Nam tạo dấu ấn với chiến thắng 1-0 trước Indonesia sau 6 năm toàn hòa và thua, thất bại 2-4 trước Malaysia ngay trận ra quân trước đã khiến mọi toan tính đổ bể. Chung cuộc, đội chỉ xếp thứ tư do kém Malaysia về chỉ số đối đầu, không giành được huy chương.

Kết quả bốc thăm chia bảng VCK Futsal châu Á 2026.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân tại TP.HCM từ ngày 2/1/2026. Thầy trò HLV Giustozzi sau đó có hai trận giao hữu kín với tuyển futsal Afghanistan trong các ngày 18–20/1 nhằm rà soát lực lượng. Danh sách chính thức sẽ được chốt trước khi đội lên đường sang Indonesia vào ngày 24/1.

VCK futsal châu Á 2026, diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026 tại Jakarta, quy tụ 16 đội mạnh nhất châu lục. Tuyển Việt Nam rơi vào bảng B được đánh giá khó khăn với sự góp mặt của Thái Lan, Kuwait và Lebanon. Lịch thi đấu lần lượt là gặp Kuwait (27/1), Lebanon (29/1) và tái đấu Thái Lan (31/1).