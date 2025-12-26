Tiết lộ: VFF tính chọn HLV ngoại thay ông Mai Đức Chung, nhưng LĐBĐ Nhật Bản “lắc đầu”

Tại cuộc gặp gỡ sau Đại hội thường niên VFF năm 2025 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) vào chiều nay (26/12), Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Vũ đã trực tiếp trả lời nhiều câu hỏi của truyền thông.

Nổi bật trong số này là việc VFF tiếp tục gia hạn hợp đồng với HLV Mai Đức Chung sau SEA Games 33. Hai bên sẽ ký thêm 4 tháng, qua đó HLV Mai Đức Chung sẽ cùng tuyển nữ Việt Nam dự Asian Cup 2026 vào tháng 3 năm sau. Đây đồng thời cũng là vòng loại World Cup 2027.

HLV Mai Đức Chung có cơ hội lần thứ hai cùng tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup.

Chia sẻ về việc từng có thời điểm, chuyên gia người Nhật Bản Akira Iriji được coi là ứng viên sáng giá (cuối năm 2023, đầu năm 2024), nhưng sau đó HLV Mai Đức Chung lại trở lại dẫn dắt tuyển Việt Nam (ký hợp đồng từ tháng 5/2024 đến hết tháng 12/2025), vị phó chủ tịch VFF tiết lộ:

“Trước khi ký lại với HLV Mai Đức Chung (vào tháng 5/2024 - PV), VFF cũng coi vị chuyên gia người Nhật Bản (ông Akira Ijiri – PV) là một lựa chọn. Tuy nhiên khi chúng tôi hỏi ý kiến Liên đoàn bóng đá Nhật Bản thì họ trả lời là không thích hợp. Vì thế, VFF lại ký với HLV Mai Đức Chung.

Còn với lần này, Thường trực VFF đã họp và thống nhất gia hạn hợp đồng 4 tháng để HLV Mai Đức Chung dẫn tuyển nữ Việt Nam dự Asian Cup 2026. Phía VFF cũng có sự chuẩn bị cho việc HLV Mai Đức Chung sẽ nghỉ. Khi nào có thông tin chính thức chúng tôi sẽ công bố”.

Cũng trong cuộc gặp mặt này, ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết kế hoạch cử đội U21 dự ASIAD 2026 hiện mới là dự tính, VFF sẽ cần báo cáo để được Cục TDTT Việt Nam thông qua. Đây là kế hoạch đã được VFF tính toán kỹ lượng, với mục tiêu hướng đến những kế hoạch dài hạn cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Vũ trả lời nhiều câu hỏi của truyền thông về những vấn đề nổi cộm.

Trước đó tại Đại hội thường niên VFF năm 2025 khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026) vào sáng nay, bà Gayathry Chandra Mohan – Giám đốc Phát triển các Liên đoàn thành viên của FIFA đã có những chia sẻ tích cực và đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Bà Gayathry Chandra Mohan bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những bước tiến mà VFF đã đạt được trong công tác xây dựng và phát triển bóng đá Việt Nam. Đặc biệt tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam đã xuất sắc chiến thắng trước đội chủ nhà, qua đó giành tấm huy chương vàng SEA Games 33, một thành tích được đánh giá ấn tượng. Đại diện FIFA bày tỏ mong muốn bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.

Đánh giá về định hướng phát triển, bà Gayathry Chandra Mohan cho rằng VFF đang sở hữu một kế hoạch phát triển rất bài bản và mạnh mẽ, đặc biệt ở các cấp độ đội tuyển trẻ. Theo bà, bóng đá Việt Nam đã thể hiện sự lãnh đạo xuất sắc một cách nhất quán ở mọi cấp độ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Hiện tại, đội tuyển nam Việt Nam đang xếp hạng 107 trên Bảng xếp hạng FIFA, và bà tin tưởng rằng với đà phát triển hiện nay, bóng đá Việt Nam sẽ sớm quay lại Top 100 thế giới.

Bà Gayathry Chandra Mohan – Giám đốc Phát triển các Liên đoàn thành viên của FIFA (giữa) tham dự Đại hội Thường niên VFF năm 2025.

Bà Gayathry Chandra Mohan cũng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo nổi bật của VFF tại khu vực Đông Nam Á, cho rằng sự lãnh đạo hiệu quả này đã tạo ra tác động tích cực và rõ rệt đối với các đội tuyển quốc gia.

Trên bình diện khu vực, bóng đá Việt Nam hiện đang đứng thứ 2 Đông Nam Á trên Bảng xếp hạng FIFA và không còn quá xa để hướng tới vị trí dẫn đầu. Ở phạm vi châu Á, dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước, đại diện FIFA khẳng định với những kế hoạch hiện có cùng sự nỗ lực không ngừng, bóng đá Việt Nam đang tiến bộ nhanh hơn so với kỳ vọng.

Bà Gayathry Chandra Mohan cũng đánh giá cao vai trò của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, người hiện đồng thời giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của AFC. Theo bà, đây là minh chứng rõ nét cho vị thế và vai trò quan trọng của ông Trần Quốc Tuấn đối với bóng đá châu Á cũng như trên bình diện thế giới. Sự lãnh đạo của ông đã tạo ra những giá trị thiết thực và đóng góp quan trọng vào thành công của các đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua.

Đại diện FIFA cho biết FIFA luôn dành sự quan tâm và đầu tư đáng kể cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt thông qua Quỹ FIFA Forward – dự án được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino giới thiệu và triển khai từ năm 2016. Thông qua chương trình này, nhiều dự án thiết thực đã và đang được triển khai tại Việt Nam.