Tổng Thư ký AFF: "Bóng đá Việt Nam thành công là niềm tự hào chung của Đông Nam Á"

“Thành công của bóng đá Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của riêng Việt Nam mà còn là niềm tự hào chung của bóng đá Đông Nam Á. Chúng tôi rất hãnh diện trước những thành tựu mà bóng đá Việt Nam đã đạt được và xin chúc các bạn sớm giành quyền tham dự World Cup”, ông Winston Lee – Tổng Thư ký AFF – chia sẻ tại Đại hội Thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2025 diễn ra vào sáng nay (26/12).

Ông Winston Lee phát biểu tại trụ sở VFF vào sáng nay.

Vị lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á gửi lời chúc mừng bóng đá Việt Nam với cú hattrick vô địch trong năm nay, gồm: AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games.

“Có thể khẳng định, năm 2025 là một năm hết sức thành công của bóng đá Việt Nam. Thành công này có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, cùng sự đồng hành và ủng hộ to lớn của các câu lạc bộ, các tổ chức thành viên.

Đây cũng là thành quả chung của người dân Việt Nam – những người luôn dành tình yêu và niềm đam mê lớn cho bóng đá. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những thành tựu này”, ông Winston Lee nhấn mạnh.

Tấm HCV SEA Games 33 khép lại một năm thành công của bóng đá Việt Nam.

Vị Tổng thư ký AFF nói thêm: “Những kết quả đạt được hôm nay là minh chứng cho quá trình tích lũy bền bỉ và định hướng phát triển đúng đắn của bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua. Đáng chú ý, trong năm 2025, có tới 7 đội tuyển quốc gia của Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết các giải đấu của AFC – một cột mốc quan trọng phản ánh nỗ lực không ngừng của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc có ba đại diện của bóng đá Việt Nam tham gia các Ban chức năng của FIFA cũng cho thấy vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Trong thành công chung ấy, chúng tôi đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đối với sự phát triển và thành công chung của bóng đá Đông Nam Á”.