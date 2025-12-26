Trọng tài Việt Nam đột quỵ trên sân bóng, qua đời sau cơn đau ngực

Trọng tài V.League Vũ Nguyên Vũ mới đây đã chia sẻ câu chuyện đau lòng về sự ra đi của một trọng tài bóng đá phong trào vào tối 24/12.

Sự việc diễn ra tại một trận bóng đá phong trào ở Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Khi đang điều khiển trận đấu, trọng tài Dương Hồng Phát có dấu hiệu đau ngực, cố gắng tựa vào hàng rào sân.

Trong đoạn video dài gần 2 phút, đồng nghiệp và các cầu thủ trên sân cố gắng hỗ trợ trọng tài Dương Hồng Phát. Tuy nhiên sau đó trọng tài này dần mất ý thức, co giật. Anh được những người xung quanh sơ cứu và đưa đến bệnh viện gần nhất, nhưng cuối cùng không qua khỏi.

Trọng tài Dương Hồng Phát có dấu hiệu đau ngực và được các cầu thủ hỗ trợ.

Nhưng cuối cùng anh đã không qua khỏi.

Trọng tài Dương Hồng Phát là là gương mặt thân quen của các cầu thủ phong trào địa phương, cũng như một số trọng tài chuyên nghiệp lân cận. Trên trang cá nhân, trọng tài V.League Vũ Nguyên Vũ bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của người đàn em.

Các thành viên của cộng đồng bóng đá phong trào tại địa phương cũng bày tỏ sự bàng hoàng, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình trọng tài Dương Hồng Phát.