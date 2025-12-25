Thua đau tuyển Việt Nam, dàn HLV Thái Lan nhận cái kết cay đắng sau SEA Games 33

Mới đây, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin Hiệp hội Cầu mây nước này đã tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá thất bại của đội tuyển cầu mây nam tại SEA Games 33. Kết luận được đưa ra nhanh chóng: ban huấn luyện hiện tại sẽ bị thay thế, dù trước đó họ từng góp công lớn giúp Thái Lan duy trì vị thế số một Đông Nam Á suốt nhiều thập niên.

"Phải có sự thay đổi. Đội tuyển cầu mây nam từ lâu đã rất quan trọng đối với chúng tôi, và lần này chúng ta đã đánh mất tất cả huy chương vàng. Đội tuyển nữ đã gỡ gạc lại được phần nào, nhưng Hiệp hội sẽ phải tổ chức một cuộc họp toàn diện để thảo luận về nguyên nhân của sự việc này", Chủ tịch Hiệp hội Cầu mây Thái Lan, ông Thana Chaiyaprasit, thẳng thắn thừa nhận.

Trong cuộc họp này, ông Chaiyaprasit thông báo sẽ thay đổi toàn bộ ban huấn luyện đội cầu mây nam hiện tại. Điều này được truyền thông Thái Lan mô tả là "đau lòng", vì ban huấn luyện hiện tại đã dẫn dắt cầu mây nam Thái Lan chinh phục nhiều danh hiệu.

Cầu mây Thái Lan thất bại toàn diện ở các nội dung đối kháng của nam tại SEA Games 33.

Từ trò chơi dân gian cổ xưa của khu vực Đông Nam Á, cầu mây được Thái Lan phát triển thành môn thi đấu đối kháng hiện đại và thống trị SEA Games, ASIAD. Tuy nhiên tại SEA Games 33 ngay trên sân nhà, tuyển cầu mây nam Thái Lan đã phải chịu thất bại toàn diện.

Cụ thể, SEA Games 33 đánh dấu một kịch bản chưa từng xảy ra với cầu mây nam Thái Lan. Ở nội dung 4 người, họ thua tuyển Việt Nam 1-2 ngay tại bán kết, nhìn đối thủ tiến thẳng tới ngôi vô địch.

Đến nội dung regu (3 người) – vốn được xem là “đặc sản” và niềm kiêu hãnh của cầu mây Thái Lan – đội chủ nhà tiếp tục gục ngã trước tuyển Việt Nam ở bán kết, trong trận thua bị đánh giá là cú sốc lớn của cả giải đấu.

Kết cục, cầu mây nam Thái Lan trắng tay hoàn toàn ở cả ba nội dung đối kháng quan trọng gồm regu, đồng đội regu và 4 người. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games hiện đại, cầu mây nam Thái Lan không giành nổi một HCV đối kháng nào, bất chấp lợi thế sân nhà (chỉ có được HCV ở nội dung biểu diễn). Hai thất bại trực tiếp trước tuyển Việt Nam trở thành điểm nhấn khiến làn sóng chỉ trích bùng nổ.

Tuyển cầu mây Việt Nam ăn mừng tấm HCV nội dung 4 nam.

Trong khi đội nam thất bại, đội cầu mây nữ Thái Lan vẫn giữ được vị thế số một khu vực. Tại SEA Games 33, đội nữ Thái Lan giành tới 4 HCV ở các nội dung regu, đội tuyển, 4 người và hoop, trong đó nổi bật là tấm HCV hoop nữ với kỷ lục thế giới 1.000 điểm.

Chính thành tích của đội nữ giúp Thái Lan tránh được một kỳ SEA Games thảm họa toàn diện ở môn cầu mây, điều đã xảy ra với môn bóng đá (không giành được HCV nào ở 4 nội dung 11 người và futsal).

So với SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia năm 2023, sự sa sút của cầu mây Thái Lan càng trở nên rõ rệt. Ở kỳ đại hội đó, Thái Lan thống trị tuyệt đối môn cầu mây với 7 HCV nam và nữ. Nhưng chỉ sau hai năm, “đế chế” ấy đã lung lay dữ dội, đặc biệt là ở đội nam.

Cầu mây Việt Nam sẽ tiếp tục gánh trên mình trọng trách giành HCV ASIAD.

Với cầu mây Việt Nam, SEA Games 33 lại mang tới những tín hiệu đáng mừng với sự tiến bộ ở nội dung của nam sau hai chiến thắng ấn tượng trước Thái Lan. Đây sẽ là nền tảng để hướng tới ASIAD 2026, nơi cầu mây trở thành môn trọng điểm để đoàn Việt Nam cạnh tranh HCV.

Tại ASIAD 2023, tuyển cầu mây Việt Nam đã giành được 1 HCV (4 nữ), 1 HCB (3 nữ) và 1 HCĐ (3 nam). Xa hơn, cầu mây cũng từng mang về 2 HCV cho đoàn Việt Nam tại ASIAD 2006.