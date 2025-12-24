Thua đau ở SEA Games, sếp LĐBĐ Thái Lan than thở: "Đừng vội mơ vượt tầm Đông Nam Á"

“Tôi nghĩ chúng ta cần phải thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Đừng vội nói đến vượt tầm Đông Nam Á, mà trước tiên phải thành công ở cấp độ Đông Nam Á trước đã”, phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Chanwit Pholcheewin trả lời phỏng vấn tờ Thairath.

Vị Tiến sĩ này nói tiếp: “Đôi khi chúng ta cứ đặt câu hỏi rằng liệu cứ nhất thiết lúc nào cũng phải vô địch Đông Nam Á hay không?

Nhưng với quan điểm của tôi, bước đầu tiên bóng đá Thái Lan phải chinh phục được là cấp độ Đông Nam Á, rồi sau đó mới dần tiến ra châu Á và thế giới, với những sân chơi lớn hơn như ASIAD, Olympic… Đây là quan điểm tôi muốn trình bày trước ban chấp hành Liên đoàn nhưng vẫn chưa có cơ hội”.

Bóng đá Thái Lan chịu thất bại lớn tại SEA Games 33.

Trước SEA Games 33, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang từng tuyên bố muốn giành cả 4 HCV (sân 11 và futsal). Nhưng rồi cuối cùng, kỳ đại hội trên sân nhà lại trở thành thất bại lớn của bóng đá Thái Lan khi họ không có được bất cứ tấm HCV nào (2 HCB, 2 HCĐ).

Điều này khiến Madam Pang và ê kíp của mình phải chịu không ít chỉ trích. Tuy nhiên theo quan điểm của vị phó chủ tịch Chanwit Pholcheewin, bóng đá Thái Lan vốn đang tồn tại nhiều vấn đề.

“Trong 1 năm trở lại đây, chúng tôi phải làm việc hết sức vất vả. Tất cả các thành viên trong ban chấp hành đều biết Madam Pang kiệt sức ra sao khi phải giải quyết các vấn đề ở Liên đoàn.

Những khoản tồn đọng chưa thanh toán từ Thai League 1, Thai League 2 đến Thai League 3, trong đó nổi cộm là các vụ kiện và chuyển giao trách nhiệm.

Với các giải đấu trẻ, chúng tôi đã lên kế hoạch nhưng lại thiếu ngân sách. Liên đoàn đang nỗ lực giải quyết vấn đề này”, ông Chanwit Pholcheewin tiết lộ.